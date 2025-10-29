Detenido por la presunta agresión sexual a una conductora de VTC en Mijas

La Guardia Civil ha detenido a un individuo por la presunta agresión sexual a una conductora de VTC, quien lo había recogido en Mijas después ... de este que solicitara un viaje a través de la aplicación. El hombre, de 26 años y origen finlandés, supuestamente realizó tocamientos a la mujer en la zona de los pechos durante el traslado.

Sucedió hace unas semanas, cuando una patrulla de la Benemérita fue alertada por la misma perjudicada. Según contó a los efectivos, un pasajero la manoseó mientras ella conducía para llevarlo a su destino. De acuerdo con su relato, el hombre iba sentado en la parte trasera del vehículo, desde la que llevó presuntamente a cabo la agresión sexual.

La conductora, de acuerdo con su testimonio, le apartó las manos de manera inmediata y exigió al cliente que se apeara del turismo, pero él le pidió perdón y la convenció para que continuara con el viaje. Según ha informado el Instituto Armado, la mujer confió en que no volvería a actuar así, pero el pasajero repitió los tocamientos en la misma zona.

La mujer, al ver una patrulla de la Guardia Civil en la zona, se acercó a los agentes y les explicó lo que acababa de suceder, tras lo que los efectivos actuaron el protocolo establecido para estos casos. Así, tras denunciar la víctima en el cuartel, el supuesto agresor sexual fue arrestado.