Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detenido por la presunta agresión sexual a una conductora de VTC en Mijas

La víctima denunció que el sospechoso le realizó tocamientos en los pechos mientras ella lo trasladaba en el vehículo

Irene Quirante

Irene Quirante

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:36

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a un individuo por la presunta agresión sexual a una conductora de VTC, quien lo había recogido en Mijas después ... de este que solicitara un viaje a través de la aplicación. El hombre, de 26 años y origen finlandés, supuestamente realizó tocamientos a la mujer en la zona de los pechos durante el traslado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  2. 2 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  3. 3 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  4. 4 Posibles tornados y mangas marinas en una jornada con alerta amarilla por lluvia en Málaga
  5. 5 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  8. 8 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  9. 9 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  10. 10

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detenido por la presunta agresión sexual a una conductora de VTC en Mijas

Detenido por la presunta agresión sexual a una conductora de VTC en Mijas