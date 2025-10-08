Detenido en Mijas por desobedecer y agredir a agentes de la Policía Local

Un hombre ha sido detenido por desobedecer y por agredir a agentes de la Policía Local de Mijas, concretamente en la zona de Calypso. Según ... el relato policial, los hechos ocurrieron durante la noche del pasado sábado, 4 de octubre, cuando unos policías de paisano realizaban un servicio de vigilancia en la calle San Patricio de Calypso, donde observaron a un varón con actitud sospechosa.

Cuando intentaron identificarlo, el individuo se negó de forma reiterada y mostró una actitud violenta hacia los agentes. Además, intentó marcharse rápidamente del lugar y agredió a los agentes, momento en el cual los policías observaron que portaba dos envoltorios con marihuana que fueron intervenidos.

Ante lo sucedido, el varón fue detenido como presunto autor de un delito de atentado a la autoridad y de un delito de desobediencia grave, y fue trasladado a Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.

Conducir bajo los efectos del alcohol

De otra parte, la Policía Local de Mijas también ha informado de dos detenciones en los últimos días a sendos conductores que circulaban con sus vehículos bajo los efectos del alcohol.

Así, en la noche del día 4, el cuerpo de seguridad local recibió una llamada en base operativa que alertaba de una discusión entre los dos conductores en la avenida de México. Los agentes se entrevistaron con ambos conductores, y tras observar como uno de ellos se encontraba bajo los efectos del alcohol, le realizaron la prueba de detección de alcohol en aire espirado, que arrojó resultado positivo, por lo que los agentes instruyeron diligencias penales contra el conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, y retiraron el vehículo al depósito municipal.

En otra actuación en la zona costera de La Cala, el pasado día 5 de octubre, agentes de la Policía Local que realizaban un servicio de vigilancia en calle Sierra de Tejada observaron como un vehículo realizaba una conducción negligente.

Una vez interceptado el vehículo en un lugar seguro, solicitaron al conductor la documentación personal y del vehículo. Los agentes observaron que el varón se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que le realizaron la prueba de detección, que dio resultado positivo, por lo que instruyeron diligencias penales contra el hombre como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, e inmovilizaron el vehículo.

Permisos de conducir falsos

Además, la Policía Local de Mijas también ha sorprendido en los últimos días en distintas zonas del municipio a dos conductores que presentaban permisos de conducir falsificados.

En concreto, el día 2 de octubre por la mañana en La Cala, agentes que realizaban servicio de vigilancia en avenida Abogados de Oficio, observaron como un vehículo realizaba una conducción anómala en una glorieta. Una vez interceptado el vehículo en un lugar seguro, solicitaron al conductor la documentación personal y del vehículo, y este mostró un permiso de conducción de Reino Unido falso, y manifestó que era el único que tenía.

Ante estos hechos, los agentes instruyeron diligencias penales contra el conductor, como presunto autor de un delito de falsedad documental y de un delito contra la seguridad vial, y retiraron el vehículo al depósito municipal.

Y ese mismo día 2 de octubre, en el área costera de Calahonda, agentes locales que se encontraban realizando un control de documentación en la avenida de España dieron el alto al conductor de una motocicleta con actitud sospechosa.

Una vez interceptado el vehículo, y tras pedirle la documentación, el conductor mostró en su teléfono móvil la fotografía de un permiso de conducción de Polonia falso. Ante esto, los agentes instruyeron diligencias penales contra el conductor como presunto autor de un delito de falsedad documental y un delito contra la seguridad vial, y llevaron el vehículo al depósito municipal.