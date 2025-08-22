Detenido en Mijas por amenazar a su hijastro con un cuchillo tras una discusión

La Policía Local del municipio malagueño de Mijas ha detenido a un hombre tras, presuntamente, amenazar a su hijastro con un cuchillo tras una discusión.

Los hechos tuvieron lugar la pasada semana en Calahonda cuando se recibió una llamada en la base operativa en la que se alertaba de que un hombre se encontraba en la calle Huelva amenazando a un familiar con un cuchillo.

Al llegar los agentes al lugar observaron como varios vigilantes de seguridad consiguieron reducir a un varón, según han indicado en un mensaje en redes sociales desde la Policía Local de Mijas.

Una vez entrevistados los testigos, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas y lesiones graves, siendo trasladado para que lo atendieran los sanitarios y también ante la Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.