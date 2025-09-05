Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detenido en Mijas por agredir en el cuello y amenazar de muerte a su expareja, con la que convivía

Los hechos tuvieron lugar en el interior de su domicilio en la zona de La Cala

Europa Press

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:32

Un hombre ha sido detenido en La Cala de Mijas después de agredir en el cuello y amenazar de muerte a su expareja, con la ... que convivía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  3. 3 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  4. 4 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  5. 5 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  6. 6

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  7. 7 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  8. 8 Nuevo episodio de insultos y amenazas a una médico del Clínico: 2025 suma ya 35 agresiones en Málaga
  9. 9 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  10. 10 ¿Cuándo se abrirá la próxima oferta de VPO en Málaga? Ya hay una fecha prevista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detenido en Mijas por agredir en el cuello y amenazar de muerte a su expareja, con la que convivía

Detenido en Mijas por agredir en el cuello y amenazar de muerte a su expareja, con la que convivía