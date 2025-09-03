Detenido un ladrón «descuidero» en patinete por varios robos de teléfonos móviles en Málaga

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un varón de 48 años que se movía en patinete y que, supuestamente, sustraía teléfonos móviles y ... otros efectos al descuido. El sospechoso tenía predilección por las estaciones de servicio donde, aprovechando que algunos usuarios dejaban el coche abierto para ir a repostar o lavar el coche, sustraía los efectos de valor que encontraba a su paso. En el último de sus golpes, asaltó a una joven por la espalda en Teatinos, arrebatándole el terminal con el que hablaba, siendo retenido por unos viandantes que auxiliaron a la chica -a la espera de una patrulla de la Policía que procedió finalmente a su detención-. Se le atribuyen cuatro delitos de hurto y otro de estafa.

Agentes del grupo de investigación de la Comisaría de Policía Nacional de Distrito Norte en Málaga seguían la pista de un «descuidero», que se movía en patinete, y que había perpetrado varias sustracciones en gasolineras desde junio, principalmente en la Virreina, Ciudad Jardín y zona universitaria.

Las denuncias recabadas por los investigadores apuntaban a un mismo autor de los hechos a tenor de sus características físicas y manera de delinquir.

Con predilección por las gasolineras, el ladrón aprovechaba un momento de descuido de las víctimas, al ausentarse estas del vehículo -dejándolo abierto por un momento- para pagar el repostaje o al ir a lavar el auto, y sustraía los efectos de valor que hallaba a la vista. Una vez con el botín en su poder, el intruso huía rápidamente en patinete.

Uso de tarjetas en comercios

Los investigadores fueron practicando diligencias tendentes a poner nombre y apellidos al autor, el cual había utilizado tarjetas bancarias sustraídas a las víctimas para realizar compras en comercios de la capital malagueña.

Continuando con las averiguaciones y con colaboración de Policía Científica, un informe fisonómico culminaba con la plena identificación del sospechoso.

Paralelamente, en pleno dispositivo de búsqueda del investigado, este volvía a las andadas y asaltaba el pasado 24 de agosto por la espalda a una joven, arrebatándole de la mano su teléfono móvil, en la calle Parménides.

Los gritos de auxilio de la chica alertaron a unos ciudadanos que salieron en su ayuda y dieron al alcance al sospechoso, reteniéndolo hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional. Los investigadores le atribuyen cuatro delitos de hurto y uno de estafa con tarjeta bancaria.