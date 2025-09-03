Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detenido un ladrón «descuidero» en patinete por varios robos de teléfonos móviles en Málaga

Vigilaba las zonas de lavado y repostaje en estaciones de servicio para sustraer los efectos de valor en un descuido de los conductores

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:43

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un varón de 48 años que se movía en patinete y que, supuestamente, sustraía teléfonos móviles y ... otros efectos al descuido. El sospechoso tenía predilección por las estaciones de servicio donde, aprovechando que algunos usuarios dejaban el coche abierto para ir a repostar o lavar el coche, sustraía los efectos de valor que encontraba a su paso. En el último de sus golpes, asaltó a una joven por la espalda en Teatinos, arrebatándole el terminal con el que hablaba, siendo retenido por unos viandantes que auxiliaron a la chica -a la espera de una patrulla de la Policía que procedió finalmente a su detención-. Se le atribuyen cuatro delitos de hurto y otro de estafa.

