Detenido un ladrón «descuidero» en patinete por varios robos de teléfonos móviles en Málaga
Vigilaba las zonas de lavado y repostaje en estaciones de servicio para sustraer los efectos de valor en un descuido de los conductores
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:43
La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un varón de 48 años que se movía en patinete y que, supuestamente, sustraía teléfonos móviles y ... otros efectos al descuido. El sospechoso tenía predilección por las estaciones de servicio donde, aprovechando que algunos usuarios dejaban el coche abierto para ir a repostar o lavar el coche, sustraía los efectos de valor que encontraba a su paso. En el último de sus golpes, asaltó a una joven por la espalda en Teatinos, arrebatándole el terminal con el que hablaba, siendo retenido por unos viandantes que auxiliaron a la chica -a la espera de una patrulla de la Policía que procedió finalmente a su detención-. Se le atribuyen cuatro delitos de hurto y otro de estafa.
Agentes del grupo de investigación de la Comisaría de Policía Nacional de Distrito Norte en Málaga seguían la pista de un «descuidero», que se movía en patinete, y que había perpetrado varias sustracciones en gasolineras desde junio, principalmente en la Virreina, Ciudad Jardín y zona universitaria.
Las denuncias recabadas por los investigadores apuntaban a un mismo autor de los hechos a tenor de sus características físicas y manera de delinquir.
Con predilección por las gasolineras, el ladrón aprovechaba un momento de descuido de las víctimas, al ausentarse estas del vehículo -dejándolo abierto por un momento- para pagar el repostaje o al ir a lavar el auto, y sustraía los efectos de valor que hallaba a la vista. Una vez con el botín en su poder, el intruso huía rápidamente en patinete.
Uso de tarjetas en comercios
Los investigadores fueron practicando diligencias tendentes a poner nombre y apellidos al autor, el cual había utilizado tarjetas bancarias sustraídas a las víctimas para realizar compras en comercios de la capital malagueña.
Continuando con las averiguaciones y con colaboración de Policía Científica, un informe fisonómico culminaba con la plena identificación del sospechoso.
Paralelamente, en pleno dispositivo de búsqueda del investigado, este volvía a las andadas y asaltaba el pasado 24 de agosto por la espalda a una joven, arrebatándole de la mano su teléfono móvil, en la calle Parménides.
Los gritos de auxilio de la chica alertaron a unos ciudadanos que salieron en su ayuda y dieron al alcance al sospechoso, reteniéndolo hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional. Los investigadores le atribuyen cuatro delitos de hurto y uno de estafa con tarjeta bancaria.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.