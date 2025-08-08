Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Momento de la detención del hombre que huyó sin pagar de un hotel en Ibiza. Policía Nacional

Detenido en Ibiza tras hacer un 'simpa': se marcha del hotel sin pagar una cuenta de más de 17.000 euros

El arrestado se hospedó varias semanas en un conocido establecimiento del centro y se marchó sin abonar gastos de alojamiento y manutención

Agencias

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:06

No reparó en gastos y se marchó después de su estancia del hotel sin pagar la cuenta: la friolera de 17.600 euros. Agentes de ... Policía Nacional pertenecientes a la Unidad Contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Ibiza han detenido este lunes a un hombre de origen senegalés como presunto autor de un delito de estafa al marcharse de un hotel sin abonar los servicios de alojamiento y manutención de su estancia.

