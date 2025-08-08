Detenido en Ibiza tras hacer un 'simpa': se marcha del hotel sin pagar una cuenta de más de 17.000 euros
El arrestado se hospedó varias semanas en un conocido establecimiento del centro y se marchó sin abonar gastos de alojamiento y manutención
Viernes, 8 de agosto 2025, 12:06
No reparó en gastos y se marchó después de su estancia del hotel sin pagar la cuenta: la friolera de 17.600 euros. Agentes de ... Policía Nacional pertenecientes a la Unidad Contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Ibiza han detenido este lunes a un hombre de origen senegalés como presunto autor de un delito de estafa al marcharse de un hotel sin abonar los servicios de alojamiento y manutención de su estancia.
Los hechos investigados se produjeron durante el mes de junio. Al parecer, el arrestado iba abonando a medida que avanzaban los días pero el establecimiento comenzó a recibir notificaciones bancarias haciendo referencia a la devolución de los pagos. Fue entonces cuando la reprensetante legal del establecimiento hotelero interpuso una denuncia por un delito de estafa en Comisaría.
La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta inició las labores para localizar e identificar al hombre en cuestiónal que hallaron cuando se disponía a abandonar la isla con destino a París. El arrestado se encontraba alojado en un otro hotel de Sant Antoni, en el que se había alojado tras huir del establecimiento en el que dejó la deuda. Entre sus pertenencias llevaba documentación que, tras varias comprobaciones, resultó ser falsa.
