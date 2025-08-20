Detenido un hombre de 72 años como presunto autor de un incendio provocado en San Pedro

La Policía Local de Marbella ha detenido a un hombre de 72 años como presunto autor de un incendio provocado entre las calles Santa María ... y Santa Rita de San Pedro Alcántara.

Los hechos tuvieron lugar el lunes de la semana pasada, sobre las 11.45 horas, cuando una unidad que realizaba servicio de vigilancia en la zona fue alertada por la Sala de Mando y Control 092 de la Jefatura del inicio de un fuego junto a un supermercado existente en la confluencia de ambas vías, ha indicado el Ayuntamiento de Marbella en un comunicado.

Así, al personarse en el lugar del suceso, los agentes comprobaron que las llamas afectaban a unos 25 metros cuadrados de superficie, pero la rápida intervención de los Bomberos en las labores de extinción impidió que se extendieran ni agravaran.

Los policías fueron informados por un testigo de que minutos antes del comienzo del incendio había observado a un hombre arrodillado manipulando maleza en el lugar donde posteriormente se originó el fuego y, una vez que se desató el siniestro, contempló al mismo individuo a unos cien metros del lugar con la mirada fija en las llamas.

Además, facilitó a los efectivos del cuerpo municipal una fotografía del sospechoso, imagen que sirvió a los agentes para localizarle instantes después en los alrededores del suceso a pesar de que había intentado ocultarse tras unos setos al percatarse de la presencia policial.

La unidad procedió a la identificación del hombre de 72 años natural de Tolox (Málaga) aunque residente en Marbella, que desprendía un fuerte olor a humo y al que se intervino un mechero de color naranja que supuestamente habría servido para prender el fuego.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de incendio y las diligencias fueron trasladadas a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Marbella.