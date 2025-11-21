Detenido por golpear y morder a su pareja en la cara en Málaga

El aviso de un testigo fue crucial. Alarmado, este ciudadano anónimo contactó con la Sala del 092 porque había escuchado golpes y una fuerte discusión ... entre una pareja que estaba en el interior de una autocaravana. La Policía Local de Málaga intervino rápidamente y, mientras hablaban con la mujer, ésta reconoció a los agentes que el hombre le había dado varios golpes y un mordisco en un pómulo, lo que motivó el arresto del sospechoso por lesiones en el ámbito de la violencia de género.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado jueves, sobre las 00.45 horas, en la zona de aparcamientos exterior de La Rosaleda. Tras la llamada del testigo, una unidad de la Jefatura de Barrio del Distrito Norte se dirigió al lugar, donde al aproximarse a la autocaravana ya se escuchaban los fuertes gritos. Al abrir la pareja, los efectivos comprobaron que el interior estaba completamente revuelto.

Los policías se entrevistaron de manera separada con el hombre y la mujer, siendo entonces cuando la víctima les reconoció que se había producido una disputa y que, en el transcurso de la misma, su pareja le había propinado varios manotazos en la cara y un mordisco en uno de los pómulos. También les admitió que no era la primera vez que, presuntamente, él la agredía físicamente.

A la vista de los indicios de maltrato, los efectivos se llevaron al individuo, de 37 años, detenido por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, como ha informado el Ayuntamiento de Málaga.

Desde el Consistorio municipal recuerdan que el teléfono 016, de atención a víctimas de violencia machista, permanece activo las 24 horas los 365 días del año y no deja rastro, así como el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es o el canal del WhatsApp a través del número 600 000 016. Si alguien es testigo de maltrato, también puede dirigirse a este recurso.

El Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.