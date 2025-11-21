Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detenido por golpear y morder a su pareja en la cara en Málaga

La agresión se produjo en una autocaravana, donde la Policía Local arrestó al sospechoso por un delito de violencia de género

Irene Quirante

Irene Quirante

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:11

Comenta

El aviso de un testigo fue crucial. Alarmado, este ciudadano anónimo contactó con la Sala del 092 porque había escuchado golpes y una fuerte discusión ... entre una pareja que estaba en el interior de una autocaravana. La Policía Local de Málaga intervino rápidamente y, mientras hablaban con la mujer, ésta reconoció a los agentes que el hombre le había dado varios golpes y un mordisco en un pómulo, lo que motivó el arresto del sospechoso por lesiones en el ámbito de la violencia de género.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  6. 6

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  7. 7 Detienen al caravanista herido de bala junto al Martín Carpena: todo apunta a un disparo accidental
  8. 8

    Fiebre por los hoteles en los barrios de Málaga: tramitan dos nuevos proyectos
  9. 9

    Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera fiscal
  10. 10 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detenido por golpear y morder a su pareja en la cara en Málaga

Detenido por golpear y morder a su pareja en la cara en Málaga