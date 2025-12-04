Detenido en Fuengirola tras forzar la portería de un edificio y llevarse llaves para robar en pisos turísticos

La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola a un hombre de 30 años por presuntamente forzar la portería de un edificio y sustraer un juego ... de llaves de apartamentos turísticos con los que adentrarse en los mismos. Los agentes le atribuyen un total de cuatro robos con fuerza en inmuebles de la localidad.

La investigación, llevada a cabo por agentes adscritos al grupo de Robos de la Comisaría de Fuengirola, se inició tras sendas denuncias que los agentes terminaron relacionando, han informado desde la Comisaría provincial en un comunicado.

Una de las denuncias se refería a un robo en la portería del conserje de un edificio situado en el paseo marítimo en el que fueron sustraídas las llaves de ocho viviendas, custodiadas en una caja de seguridad. El otro hecho delictivo guardaba relación con la sustracción de efectos de valor en un apartamento del mismo bloque, cuya puerta no presentaba signos de forzamiento.

Las pesquisas vinieron a confirmar que el artífice había sustraído, en primer lugar, las llaves que permanecían bajo custodia en la portería del conserje, según han indicado.

Ya con las llaves en su poder, presuntamente, el investigado tuvo vía libre para acceder al piso vacacional, sin necesidad de violentar la puerta, aprovechando que el morador no se hallaba en ese momento en el interior para apoderarse de joyas y otros efectos de valor.

Con la colaboración de indicativos de Seguridad Ciudadana se identificaba a un sospechoso que, a continuación, tras las diligencias de investigación practicadas, resultaría detenido en relación con los hechos.

El investigado fue localizado en un hostal en Fuengirola, interviniéndole varios efectos que le incriminarían en los hechos delictivos, incluidas las llaves de uno de los apartamentos objeto de robo, además de la indumentaria utilizada durante el robo.

Esta misma persona fue identificada, además, como responsable de otros dos hechos delictivos, incluida la tentativa de robo en un club de pádel de la localidad.