Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detenido en Fuengirola tras forzar la portería de un edificio y llevarse llaves para robar en pisos turísticos

Los agentes le atribuyen un total de cuatro robos con fuerza en inmuebles

EP

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:14

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola a un hombre de 30 años por presuntamente forzar la portería de un edificio y sustraer un juego ... de llaves de apartamentos turísticos con los que adentrarse en los mismos. Los agentes le atribuyen un total de cuatro robos con fuerza en inmuebles de la localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  2. 2 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  3. 3 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  4. 4

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  5. 5 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  6. 6 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  7. 7 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  8. 8 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  9. 9

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  10. 10 El viento tumba un árbol y varias cornisas de un edificio y derriban una marquesina frente a los Baños del Carmen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detenido en Fuengirola tras forzar la portería de un edificio y llevarse llaves para robar en pisos turísticos

Detenido en Fuengirola tras forzar la portería de un edificio y llevarse llaves para robar en pisos turísticos