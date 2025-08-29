Detenido por conducir de forma negligente, darse a la fuga y chocar contra un coche policial en Málaga
El impacto del vehículo llegó a provocar lesiones leves en una mano a uno de los agentes
EP
Málaga
Viernes, 29 de agosto 2025, 12:30
La Policía Local de Málaga ha detenido en la madrugada de este viernes a un hombre que fue interceptado el pasado 27 de agosto circulando ... con un vehículo de forma negligente por el parque empresarial Guadalhorce.
El presunto autor de los hechos se dio a la fuga tras recibir el alto policial, llegando a impactar en su huida con un vehículo policial, lo que provocó lesiones leves en una mano a uno de los agentes actuantes, han indicado desde el Área de Seguridad el Ayuntamiento de Málaga en redes sociales.
El individuo se apeó del coche, que tenía ficha de sustracción, y huyó a pie, recorriendo el entorno industrial y saltando una valla que daba acceso a unas naves, pudiendo eludir la acción policial.
Así, en la pasada noche fue sorprendido por una unidad, por lo que los agentes procedieron a su identificación y posterior detención para su puesta a disposición judicial. En relación con el individuo consta varias reclamaciones judiciales por la presunta comisión de otros hechos delictivos.
