Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo

Un joven de 26 años ha sido detenido por la Policía Local de Málaga acusado de obligar a una mujer a que lo besara tras ... amenazarla con «rajarle la cara» con una botella de cristal rota, según confirmaron a este periódico las fuentes consultadas.

Los hechos han ocurrido días atrás en la zona del Parque del Oeste, en la capital malagueña. Una patrulla que pasaba por la zona escuchó cómo se rompían unos cristales. Al mirar, vieron a un hombre y una mujer que discutían rodeados de gente.

Los agentes pararon el vehículo y, cuando se acercaron, el grupo se disolvió. Al ver a los policías locales, la mujer se les aproximó y les dijo que el joven con el que estaba discutiendo, al que conocía del parque, la había amenazado con rajarle la cara con un cristal.

Los funcionarios escucharon, de nuevo, cómo se rompía otra botella a unos metros, donde se encontraba el individuo. Ante las manifestaciones de la víctima, se acercaron a él y le pidieron que tirara el fragmento de cristal roto al suelo. El sospechoso obedeció.

Los policías locales apartaron a la mujer, que tiene 46 años y que se encontraba muy nerviosa, para conversar con ella y aclarar lo sucedido. Fue entonces cuando les contó que el joven es un conocido de la zona y que estaban charlando tranquilamente en parque. Él estaba bebiendo.

Al parecer, mientras conversaban, el joven presuntamente la abrazó sin su consentimiento e intentó besarla, ante lo que ella reaccionó apartándolo. La mujer lo rechazó y le pidió que la dejara tranquila, siempre según su versión de lo ocurrido.

En lugar de hacerlo, él habría reaccionado rompiendo la botella que llevaba en la mano, habría esgrimido un trozo de cristal contra ella y la habría amenazado con «rajarla» si no lo besaba, según las mismas fuentes.

Ante el cariz de la situación, la mujer logró zafarse de él y corrió hasta una de las salidas del parque, donde se encontró con la patrulla de la Policía Local que la socorrió.

A la vista del testimonio de la víctima, los funcionarios le leyeron los derechos al sospechoso y le informaron del motivo de su detención, lo que desencadenó una fuerte resistencia por su parte. Una vez reducido, lo condujeron a los calabozos de la Comisaría Provincial.