Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un hombre de 50 años por su presunta responsabilidad en un delito de desórdenes públicos ... después de alertar sobre la colocación de una bomba en un centro comercial en Málaga, que resultó ser falsa.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo en un comunicado, en el que detalla que una llamada al teléfono de emergencias 112, anunciando la colocación de un artefacto explosivo en instalaciones de una gran superficie comercial, provocó días atrás la movilización de los servicios de emergencias.

En poco más de una hora se consiguió localizar al autor del aviso, a quien se le intervino el teléfono móvil desde el que realizó la llamada. Los hechos tuvieron lugar cuando el 112 recibía una llamada «inquietante» por parte de un hombre que anunciaba, en español y tono ronco, la colocación de una bomba en un centro comercial de la capital. Eran las 17 horas y la galería comercial estaba repleta de público.

Ante una llamada de tales características se iniciaron todos los protocolos de actuación ante este tipo de amenazas, haciéndose cargo de las pesquisas la Brigada Provincial de Información de la Comisaría de Policía Nacional de Málaga.

Una vez realizadas las primeras gestiones, los agentes pudieron identificar al sospechoso. El titular de la línea telefónica resultó ser un viejo conocido de la Policía, descartándose la posibilidad de un atentado real.

Paralelamente a las comprobaciones, se inició una intensa búsqueda en las zonas frecuentadas por la persona identificada. El dispositivo tuvo sus frutos en apenas una hora, localizándose en el distrito de Ciudad Jardín al autor de la falsa amenaza de bomba, que resultó detenido en relación con un delito de desordenes públicos.