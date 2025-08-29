Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bulevar de La Cala

Detenida una pareja por agredir a varios agentes durante un control en La Cala de Mijas

Los arrestados se negaron a hacerse la prueba de detección de drogas y tuvieron una actitud violenta

SUR

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:23

La Policía Local de Mijas ha detenido esta semana a una pareja en La Cala por agredir a varios agentes en un control rutinario. Según ... ha informado el cuerpo policial, la madrugada del pasado día 26 de agosto, agentes de intervención observaron un conductor con actitud sospechosa mientras realizaban un control de seguridad en el Bulevar de la Cala.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

