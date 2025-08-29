Detenida una pareja por agredir a varios agentes durante un control en La Cala de Mijas

La Policía Local de Mijas ha detenido esta semana a una pareja en La Cala por agredir a varios agentes en un control rutinario. Según ... ha informado el cuerpo policial, la madrugada del pasado día 26 de agosto, agentes de intervención observaron un conductor con actitud sospechosa mientras realizaban un control de seguridad en el Bulevar de la Cala.

Una vez interceptado, procedieron a realizarle la prueba de detección de drogas, pero se negó a su realización. Tanto el conductor como la acompañante, mostraron una actitud agresiva hacia los agentes, amenazándolos y llegando a agredirlos en varias ocasiones.

La Policía Local procedió a detener a la pareja como presuntos autores de un delito de atentado a la autoridad, y el conductor además, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Fueron trasladados a Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.