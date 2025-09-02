Detenida en Estepona con 21 dosis de droga para vender
El arresto se produjo en el barrio de Solís
Europa Press
Martes, 2 de septiembre 2025, 11:53
La Policía Nacional ha detenido en Estepona a una mujer de 45 años por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública, al ... ser sorprendida supuestamente con 21 dosis de sustancias estupefacientes dispuestas para la venta, además de 1.220 euros en efectivo.
El arresto se ha producido como resultado de la intensificación de la presencia policial en el casco antiguo de Estepona y sus alrededores, coincidiendo con la época estival, han informado desde la Comisaría provincial.
La detención de la mujer se produjo hace solo unos días en el barrio de Solís, en Estepona. La sospechosa transitaba por la vía pública cuando, ante la presencia de una patrulla, tomaba un comportamiento esquivo, cambiando incluso de dirección.
Los agentes se percataron de la maniobra y procedieron a su identificación. En este contexto, los policías intervinieron a la mujer un total de 21 dosis de droga, en concreto ocho papelinas de cocaína y otras 13 de heroína, en total 3,2 gramos de sustancia estupefaciente.
Además, la investigada portaba 1.220 euros en moneda fraccionada. Las pesquisas apuntan a que la identificada supuestamente se dedicaría a la distribución de drogas al menudeo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.