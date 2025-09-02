Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detenida en Estepona con 21 dosis de droga para vender

El arresto se produjo en el barrio de Solís

Europa Press

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:53

La Policía Nacional ha detenido en Estepona a una mujer de 45 años por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública, al ... ser sorprendida supuestamente con 21 dosis de sustancias estupefacientes dispuestas para la venta, además de 1.220 euros en efectivo.

