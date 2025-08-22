Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detenida una empleada del hogar por robar 16.000 euros de la vivienda en la que trabajaba en Mijas

El dinero estaba guardado en una caja fuerte y era fruto de la actividad empresarial de hostelería de los mismos

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:06

La Guardia Civil ha detenido a una mujer como presunta autora de la sustracción de dinero en efectivo, en concreto, 16.000 euros, de la ... vivienda en la que trabajaba como empleada del hogar en el municipio malagueño de Mijas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  2. 2 Estabilizado el incendio forestal de Monda por un incendio forestal en plena noche
  3. 3 Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga
  4. 4 El SEPE busca a más de 2.000 administrativos para trabajar por toda España
  5. 5 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  6. 6 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  7. 7 Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista
  8. 8 Seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España están en la provincia de Málaga
  9. 9 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  10. 10 ¿Cuánto dinero puedo llevar en efectivo por la calle? Hay un límite máximo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detenida una empleada del hogar por robar 16.000 euros de la vivienda en la que trabajaba en Mijas

Detenida una empleada del hogar por robar 16.000 euros de la vivienda en la que trabajaba en Mijas