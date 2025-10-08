Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Efectivos de la USECIC desplegados este miércoles para reforzar la seguridad en los juzgados. I. Q.

Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís

La vista ha sido suspendida por incomparecencia del acusado, quien se enfrenta a la petición de once años de cárcel por intento de homicidio

Irene Quirante

Irene Quirante

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:37

Comenta

La seguridad en la Ciudad de la Justicia de Málaga se ha visto reforzada esta mañana a causa de un juicio que estaba señalado en ... la Audiencia Provincial por intento de homicidio en el marco de un enfrentamiento entre clanes de Benahavís. Ante la posibilidad de que el conflicto pudiera trasladarse a las instalaciones de los juzgados, de manera preventiva, una veintena de guardias civiles pertenecientes a la USECIC se ha desplegado para blindar el edificio.

