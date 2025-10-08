Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís

La seguridad en la Ciudad de la Justicia de Málaga se ha visto reforzada esta mañana a causa de un juicio que estaba señalado en ... la Audiencia Provincial por intento de homicidio en el marco de un enfrentamiento entre clanes de Benahavís. Ante la posibilidad de que el conflicto pudiera trasladarse a las instalaciones de los juzgados, de manera preventiva, una veintena de guardias civiles pertenecientes a la USECIC se ha desplegado para blindar el edificio.

La vista, que estaba programada para las diez de la mañana, ha quedado finalmente suspendida por incomparecencia del acusado, como ha podido saber SUR, tras lo que se ha replegado el operativo de refuerzo de la Benemérita.

Los hechos que se iban a enjuiciar este miércoles en la Sección Novena ocurrieron el 13 de julio en la Urbanización Altos de la Alquería, en Benahavís. De acuerdo con el escrito de calificación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este medio, sobre las 21.30 horas se inició una discusión entre dos clanes y, en el transcurso de la pelea, un hombre disparó en varias ocasiones a otro del otro grupo.

Con secuelas

Uno de los proyectiles alcanzó a la víctima a la altura del abdomen, por lo que tuvo que ser evacuado de urgencia al Hospital Costa del Sol. El hombre ingresó en estado grave debido a las lesiones, que también afectaron al intestino delgado y requirieron tratamiento médico quirúrgico. Aunque finalmente los facultativos consiguieron salvar su vida, el perjudicado ha quedado con secuelas a consecuencia de la agresión con arma de fuego.

De acuerdo con la calificación del Ministerio Público, el procesado, que se encuentra en situación de libertad provisional, se enfrenta a la petición de once años y medio de cárcel como supuesto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas.

Respecto a este último, según señala en el escrito, se comprobó que el principal sospechoso no figuraba en el Registro Nacional de Armas ni contaba con licencia o permiso para su posesión. Supuestamente, el ataque se produjo con una pistola del calibre 7,65 mm Browning.