Dejan en libertad al educador del centro de menores de Málaga detenido por supuestas agresiones sexuales

El juzgado tampoco ha adoptado medidas cautelares contra el presunto autor de los abusos, que consistieron en tocamientos cuando los niños tenían entre ocho y diez años

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:03

El antiguo educador de un centro de protección de menores de Málaga, de 38 años, detenido por supuestas agresiones sexuales a tres menores en 2015 ... ha quedado en libertad provisional. Así lo ha ordenado el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, que tampoco adoptó medidas cautelares en su contra, ya que, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no las solicitó ni la Fiscalía ni ninguno de los implicados.

