Cuatro detenidos, dos de ellos menores, por una agresión tránsfoba en la feria de Fuengirola

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, dos de ellas menores de edad, por su presunta implicación en una agresión tránsfoba ocurrida hace unas ... semanas en la feria de Fuengirola. Supuestamente, golpearon a una mujer trans al tiempo que la insultaban utilizando expresiones de odio por su identidad de género.

Los hechos sucedieron la madrugada del pasado 10 de octubre. Sobre las 05.00 horas, la sala del 091 recibió una llamada que alertaba de una agresión en las inmediaciones del recinto ferial, tras lo que una dotación se trasladó hasta el lugar.

Los agentes hallaron a varias víctimas, quienes manifestaron que habían sido agredidas por un grupo de jóvenes por su condición sexual y su identidad de género. Habían recibido patadas y puñetazos, además de ser amenazados a punta de cuchillo, según relataron. Posteriormente, los efectivos los trasladaron a un centro de salud para que fueran asistidos por las lesiones.

La denuncia de las víctimas dio lugar a la apertura de una investigación, en la que han sido claves las imágenes recogidas por las cámaras y las declaraciones de los testigos. Las indagaciones han llevado a determinar que la agresión podría constituir un delito de odio motivado por la identidad de género de una de las víctimas

Una vez identificados, los policías han arrestado a cuatro personas, dos de ellas menores de edad, por los supuestos delitos de odio, amenazas graves y lesiones leves.