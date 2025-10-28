Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cuatro detenidos, dos de ellos menores, por una agresión tránsfoba en la feria de Fuengirola

La Policía Nacional considera que los hechos podrían constituir un delito de odio, ya que en el ataque físico emplearon expresiones transfóbicas

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 28 de octubre 2025, 17:04

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, dos de ellas menores de edad, por su presunta implicación en una agresión tránsfoba ocurrida hace unas ... semanas en la feria de Fuengirola. Supuestamente, golpearon a una mujer trans al tiempo que la insultaban utilizando expresiones de odio por su identidad de género.

