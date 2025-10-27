Cuarto incendio en lo que va de mes junto al poblado chabolista de Torre del Mar

Nuevo incendio junto al poblado chabolista de las Casillas de la Vía, el extremo occidental del casco urbano de Torre del Mar, al menos el cuarto en lo que va de mes. ... Las alarmas volvieron a saltar al mediodía de este pasado domingo, cuando un fuego en un vertedero incontrolado de basuras, enseres viejos y electrodomésticos, sobesaltó una vez más a los conductores que circulaban por la antigua N-340 y a los vecinos de la zona conocida como El Ensanche del núcleo torreño, en Vélez-Málaga.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente efectivos del Consorcio Provincial de Bomeros, pertenecientes al parque comarcal de la Axarquía, y de la Policía Local veleña, que procedieron a sofocar las llamas y a acordonar la zona, para evitar que se registraran daños personales, tan solo se produjeron pérdidas materiales.

De esta forma, una vez más, no se han registrado daños personales, tan solo materiales, a pesar de la cercanía de las alrededor de medio centenar de chabolas habitadas, con un centenar de vecinos, que residen en este poblado chabolista.

Por su parte, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del origen de los fuegos. No se descarta que hayan sido intencionados. Fuentes consultadas por SUR han apuntado a la intencionalidad para eliminar la basura acumulada, de manera que es una práctica frecuente en esta zona occidental de Torre del Mar. Otra línea de investigación señala que podría tratarse de una reivindicación vecinal para reclamar una solución al asentamiento chabolista.

Ampliar Efectivos de la Policía Local, en la zona del fuego, este pasado domingo. SUR

El poblado chabolista de Casillas de la Vía es el único gran núcleo de este tipo que queda en la Axarquía. Situado junto a la antigua N-340, a la entrada de Torre del Mar desde la zona de Almayate, alberga alrededor de medio centenar de infraviviendas, en las que malviven otras tantas familias, con más de un centenar de personas, desde niños a mayores, en unas condiciones deplorables y tercermundistas, sin agua corriente, alcantarillado ni luz eléctrica en condiciones de seguridad.

Tras varias décadas de promesas incumplidas e intentos fallidos, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga volvió a reclamar por unanimidad, a propuesta del grupo municipal de Vox, a finales del pasado mes de noviembre de 2024, a la Junta de Andalucía, como administración propietaria del suelo donde se ubican las chabolas, que «de una vez por todas» dé una solución inmediata a este punto negro del núcleo torreño y de la comarca oriental en general.