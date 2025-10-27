Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bomberos y Policía Local, este pasado domingo junto al poblado chabolista de Casillas de la Vía. SUR
Sucesos en Málaga

Cuarto incendio en lo que va de mes junto al poblado chabolista de Torre del Mar

Los Bomberos del Consorcio y la Policía Local sofocaron las llamas en un vertedero incontrolado frente a las Casillas de la Vía, sin daños personales

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:55

Nuevo incendio junto al poblado chabolista de las Casillas de la Vía, el extremo occidental del casco urbano de Torre del Mar, al menos el cuarto en lo que va de mes. ... Las alarmas volvieron a saltar al mediodía de este pasado domingo, cuando un fuego en un vertedero incontrolado de basuras, enseres viejos y electrodomésticos, sobesaltó una vez más a los conductores que circulaban por la antigua N-340 y a los vecinos de la zona conocida como El Ensanche del núcleo torreño, en Vélez-Málaga.

