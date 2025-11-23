El crimen de Rincón: se sospecha que el detenido intentó suicidarse tras matar a su exmujer

Rincón de la Victoria fue escenario ayer de lo que ya se investiga como un posible crimen machista. La víctima tenía 60 años y ... se llamaba María Victoria. La Guardia Civil la encontró sin vida y con evidentes signos de violencia en la casa de su exmarido, un año mayor, donde ella también había residido antes de que la pareja se separara.

Según han precisado a SUR fuentes próximas al caso, el hombre presentaba lesiones en el cuello e, inicialmente, los investigadores sospecharon que pudo habérselas provocado en un intento de quitarse la vida tras acabar, presuntamente, con la de su exmujer.

Al parecer, el supuesto agresor padecía trastorno mental -según los testimonios recabados, una depresión-, lo que le llevó a jubilarse anticipadamente. Aunque ya no seguían juntos, María Victoria, que residía cerca, seguía preocupándose por su salud, por lo que era frecuente que fuera a su domicilio.

Todo apunta a que el crimen se produjo en una de estas visitas. Fueron los propios vecinos quienes dieron la voz de alarma sobre las 10.20 horas debido a los golpes y fuertes gritos que procedían de la vivienda, situada en una urbanización de la calle Trébol, en la zona de Cotomar.

Tras los avisos, se movilizó a la Guardia Civil y a la Policía Local, además de dar parte al Instituto Andaluz de la Mujer. Los agentes estuvieron a punto de echar la puerta abajo tras llamar varias veces al timbre y no obtener respuesta. Finalmente, el supuesto autor les abrió.

De acuerdo con las fuentes, hallaron a la mujer en el suelo, ya sin vida, tendida sobre un charco de sangre. Únicamente pudieron confirmar su fallecimiento, tras lo que arrestaron a su exmarido como principal sospechoso, ya que el cuerpo presentaba los evidentes signos de violencia que presentaba el cuerpo.

En este caso no se habían producido denuncias previas entre la pareja y la mujer no estaba registrada en el Sistema VioGen. El hombre se encuentra desde su detención en dependencias de la Guardia Civil en Torre de Benagalbón, desde donde será puesto a disposición judicial.

De confirmarse como un crimen enmarcado en la violencia de género, sería la quinta mujer que muere de manera violenta a manos de su pareja o expareja en lo que va de año en la provincia de Málaga. Solo en uno de los casos habían denunciado anteriormente a su presunto agresor.

Crímenes machistas confirmados

La última víctima de Málaga confirmada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se llamaba Eva y tenía 83 años. Su marido, de 84 años, le asestó al menos media decena de puñaladas el pasado 3 de octubre en su domicilio, en Marbella. A la llegada de los agentes, ya no pudieron hacer más que confirmar el fallecimiento de la mujer.

El anterior crimen, el tercero de este 2025, se produjo en Fuengirola y se saldó con la vida de Zunilda, de 43 años, a la que, presuntamente, su pareja mató a martillazos en un apartamento el pasado 18 de junio. Todo apunta a que el hombre, al que hallaron muerto en el inmueble con heridas de arma blanca, se quitó la vida después.

Solo unos días antes, también el 7 de junio, se halló el cadáver de Pilar, de 53 años, en un descampado de Marbella. El presunto autor se acabó entregando en dependencias de la Policía Nacional, donde confesó la autoría del crimen machista.

La primera víctima de la violencia de género registrada ese año se llamaba Catalina, aunque su entorno solía llamarla Lina. Tenía 48 años y era madre de cuatro criaturas. Su expareja acabó con su vida el pasado 9 de febrero en su domicilio de Benalmádena.

Supuestamente, la golpeó con un puño americano y luego la estranguló delante de uno de los hijos pequeños, tras lo que prendió fuego al inmueble para intentar simular que se había tratado de un accidente. Lina fue la única víctima que llegó a denunciar a su presunto maltratador.

Lo hizo unos 20 días antes del crimen por las amenazas que sufría tras poner fin a la relación, en la que, según habría confesado, también recibió golpes físicos. El juzgado le denegó la orden de alejamiento porque la policía, o mejor dicho el algoritmo de Viogen, estimó «riesgo medio».

Cabe recordar que el teléfono 016 atiende casos de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes. La llamada es gratuita y no deja rastro en la factura. También se puede dar parte, ya sea la propia perjudicada, familiares o testigos, a través del correo 016-online@igualdad.gob.es. De igual modo, se puede contactar con este servicio por WhatsApp, en el número 600000016.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091), de la Policía Local (092) o la Guardia Civil (062). En caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.