Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia

El joven se entregó en el cuartel de Martos (Jaén) y confesó haber matado a su pareja, aunque ella acababa de poner fin a la relación

Juan Cano
María José Díaz Alcalá

Juan Cano y María José Díaz Alcalá

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

La investigación en torno al crimen machista de Campillos apunta a que la muerte de Conchi, de 25 años, se produjo por asfixia. Su exnovio, ... Ismael (28), se encuentra en dependencias policiales tras entregarse en el cuartel de Martos, donde manifestó que podía haber matado a la que había sido su compañera sentimental los últimos cuatro años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

