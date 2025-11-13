Cortada al tráfico la A-45 en Antequera por el vuelco de un camión
Es la segunda vez esta semana que se cierra la circulación en esa zona
Málaga
Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:37
La autovía A-45, a su paso por el término municipal de Antequera, permanece cortada al tráfico en sentido Córdoba por el vuelco de un ... camión este jueves por la noche. El siniestro se ha producido sobre las 20 horas a la altura del kilómetro 104, a la altura de Cartaojal, y se trabaja para retirar el vehículo de la vía lo antes posible, por lo que se ofrece como desvío alternativo la N-331. Pese a lo aparatoso, el accidente no ha dejado heridos de consideración.
Se trata de la segunda vez en lo que va de semana que la A-45 tiene que ser cortada en tierras malagueñas tras el incendio registrado el pasado martes en Villanueva del Cauche y que obligó a suprimir la circulación por esta vía durante tres horas.
Además, es el segundo vuelco de un camión de este jueves tras el registrado en el ramal de enlace entre la A-7 y la AP-7, en Torremolinos, a las 5.10 horas de la mañan. El 'efecto mirón', provocó al menos dos kilómetros de retenciones en la AP-7 aunque sobre las 9.30 horas, la circulación ya se había normalizado. El conductor del trailer resultó herido y fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Málaga.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión