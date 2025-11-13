Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de vehículos en la A-45.

Cortada al tráfico la A-45 en Antequera por el vuelco de un camión

Es la segunda vez esta semana que se cierra la circulación en esa zona

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:37

Comenta

La autovía A-45, a su paso por el término municipal de Antequera, permanece cortada al tráfico en sentido Córdoba por el vuelco de un ... camión este jueves por la noche. El siniestro se ha producido sobre las 20 horas a la altura del kilómetro 104, a la altura de Cartaojal, y se trabaja para retirar el vehículo de la vía lo antes posible, por lo que se ofrece como desvío alternativo la N-331. Pese a lo aparatoso, el accidente no ha dejado heridos de consideración.

