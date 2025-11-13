Cortada al tráfico la A-45 en Antequera por el vuelco de un camión

La autovía A-45, a su paso por el término municipal de Antequera, permanece cortada al tráfico en sentido Córdoba por el vuelco de un ... camión este jueves por la noche. El siniestro se ha producido sobre las 20 horas a la altura del kilómetro 104, a la altura de Cartaojal, y se trabaja para retirar el vehículo de la vía lo antes posible, por lo que se ofrece como desvío alternativo la N-331. Pese a lo aparatoso, el accidente no ha dejado heridos de consideración.

Se trata de la segunda vez en lo que va de semana que la A-45 tiene que ser cortada en tierras malagueñas tras el incendio registrado el pasado martes en Villanueva del Cauche y que obligó a suprimir la circulación por esta vía durante tres horas.

Además, es el segundo vuelco de un camión de este jueves tras el registrado en el ramal de enlace entre la A-7 y la AP-7, en Torremolinos, a las 5.10 horas de la mañan. El 'efecto mirón', provocó al menos dos kilómetros de retenciones en la AP-7 aunque sobre las 9.30 horas, la circulación ya se había normalizado. El conductor del trailer resultó herido y fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Málaga.