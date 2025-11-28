Confirman como crímenes machistas las muertes de María Victoria y Concha, en Rincón de la Victoria y Campillos

La Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género ha confirmado como crímenes machistas las muertes de María Victoria, de 60 años, y de Concha, ... de 25, en Rincón de la Victoria y Campillos, respectivamente, con apenas cuatro días de diferencia. Las parejas de ambas fueron detenidas por la Guardia Civil y, en el primer caso, el presunto asesino ya se encuentra en prisión provisional.

De esta manera, el rastro de víctimas mortales que deja la violencia de género en la provincia en lo que va de año asciende a seis, a 13 en el conjunto regional y a 40 en toda España. Ante estos datos, el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha advertido del «peligro de normalizar la violencia de género ante la ola ultraderechista a la que se enfrentan los jóvenes», por lo que ha exigido a las instituciones, administraciones, grupos políticos y a la sociedad en general que «no se queden de brazos cruzados y actúen para decir alto y claro no a actitud y comportamientos que claramente pretenden recortar derechos, en este caso a las mujeres».

Asimismo, el representante del Ejecutivo nacional en la región ha recordado que, según los últimos datos del Sistema de Seguimiento Integral de casos de Violencia de género (Viogén) -correspondientes a octubre-, hay activos 27.434 casos, unas cifras «contra las que debemos actuar y luchar mediante la voz pública, la educación, la familia, el entorno y con herramientas que permitan poner el foco, prevenir, detectar y condenar a los agresores, trabajando sin descanso por la igualdad».

El teléfono 016 atiende casos de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes. La llamada es gratuita y no deja rastro en la factura. También se puede dar parte, ya sea la propia perjudicada, familiares o testigos, a través del correo 016-online@igualdad.gob.es. De igual modo, se puede contactar con este servicio por WhatsApp, en el número 600000016. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091), de la Policía Local (092) o la Guardia Civil (062). En caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.