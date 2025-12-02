El conductor acusado de asesinato por el atropello de un joven en Benalmádena: «Nunca quise hacer daño a nadie»

El acusado de atropellar mortalmente a un joven de 22 años en Benalmádena hace casi nueve años ha declarado este martes que su intención era ... esquivar la moto en la que iba la víctima con un amigo, quien también resultó gravemente herido: «Nunca quise hacer daño a nadie». En respuesta a su letrada -sólo ha accedido a contestar a su interrogatorio-, ha negado que el enfrentamiento previo que mantuvieron los dos acusados con las víctimas, que comenzó en una discoteca, hubiera sido el motivo de tal fatal desenlace. «No teníamos ánimo de venganza».

Será un jurado popular el que, una vez que finalicen las pruebas, tendrá que tomar una decisión que es clave en esta causa: si hubo intencionalidad o no. Para las acusaciones -la Fiscalía y los letrados que representan a la familia del fallecido- se trató de un atropello «intencionado», en el que el encausado incluso llegó a invadir el sentido contrario de la vía con la supuesta pretensión de alcanzar la moto en la que iban los dos perjudicados.

Por el contrario, las defensas apuntan a una concatenación de infortunios. El primero, que los dos acusados -el conductor y el copiloto- se cruzaran en un pub de la plaza Solymar con las víctimas. No los conocían, pero allí se produjo el primer enfrentamiento, al que posteriormente habría seguido una persecución a punta de cuchillo a los investigados cuando se dirigían al coche. Y, por último, la fatalidad: el siniestro mortal a consecuencia de «una mala maniobra», en un contexto de pánico y de consumo previo de alcohol y sustancias.

Enfrentamientos

El primero en declarar ha sido el acusado que iba al volante, mientras que el otro procesado ha solicitado que su testifical se deje para la última vista. De acuerdo con el relato del conductor, aquella noche, la del 25 de febrero de 2017, los dos amigos fueron a la plaza Solymar en el coche del otro encausado, que era quien iba conduciendo. Según su relato, allí iban a quedar con «dos chicas», pero se fueron a hacer tiempo a un pub.

Según ha relatado, él se dirigió a la barra para pedir una copa y, en ese impasse, se percató de que entre varios individuos, entre ellos el joven posteriormente fallecido, estaban golpeando al otro procesado. «Yo me metí para sacarlo y separar, conmigo no hubo pelea ni nada», ha puntualizado. Tras ese primer encontronazo, el personal de seguridad expulsó al otro grupo y, por motivos de seguridad, indicó a los encausados que se quedaran dentro del local.

La situación, según ha continuado, les llevó a llamar a la Policía Nacional, ya que seguían esperando a su amigo a las puertas de la discoteca. Se disiparon conforme llegaron los agentes -siempre según su testimonio-, quienes ofrecieron a los investigados acompañarlos al coche, lo que estos declinaron. «Lo teníamos en la calle de atrás, a tres minutos andando», ha justificado, incidiendo en que no pensaban que se iban volver a encontrar de nuevo con el otro grupo.

No obstante, cuando ya estaban llegando al turismo, el encausado ha señalado que vieron que aparecían las víctimas en una moto, de la que se apearon para correr en dirección hacia ellos, portando uno de los jóvenes -el que sobrevivió- un cuchillo, con el que habría hecho ademán de herirlos. Asustados, consiguieron refugiarse en el vehículo y, según ha explicado, él empujó al otro procesado hacia el asiento del copiloto para entrar con mayor rapidez en el coche. «Solo quería irme de allí», ha sostenido.

«La peor maniobra»

Así, emprendió la marcha del turismo y avanzó, sin saber qué dirección habían tomado las víctimas con la moto, según ha defendido: «Yo ya tenía el coche metido en el cruce cuando escuché que -el otro acusado- me decía: cuidado, que vienen». Según ha mantenido, su intención era esquivar el ciclomotor y dio un volantazo en dirección contraria, pensando que así evitaría dar a las víctimas. «Fue la peor maniobra», ha lamentado. «Nunca nos pusimos de acuerdo ni hubo ánimo de venganza, yo no quería hacer daño a nadie», ha reiterado.

Según ha sostenido, no fue consciente del atropello en el que el joven de 22 años perdió la vida prácticamente en el acto. Solo notó que la moto se había quedado enganchada al turismo, por lo que volvió a dar marcha atrás, pero no con la intención de volver a arrollar al fallecido. «No fui consciente de que había pasado por encima de una persona« y no nos atrevimos a salir del coche porque pensábamos que estaban bien y que ahora sí nos harían algo grave», ha señalado.

La Fiscalía considera que los dos procesados cometieron un delito de asesinato y otro de asesinato en grado de tentativa, el conductor en calidad de autor y el copiloto como cooperador necesario, por los que pide que sean condenados a 26 años de prisión. En el caso del investigado que estaba al volante, también lo acusa de un delito contra la seguridad vial por el que pide que se le imponga una multa y la prohibición de conducir.

Dichas penas han sido elevadas por parte de las acusaciones particulares, que representan a la familia del fallecido, y que solicitan condenas de 34 años y medio de prisión. Por el delito de asesinato reclaman un castigo de 20 años de cárcel y por la tentativa, nueve. En este caso, consideran que el copiloto también sería cooperador del delito contra la seguridad vial y de la conducción bajo los efectos de alcohol y drogas, por los que piden otros cinco años y medio.