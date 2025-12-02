Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El conductor acusado de asesinato por el atropello de un joven en Benalmádena: «Nunca quise hacer daño a nadie»

Niega que se hubiera puesto de acuerdo con el otro procesado para embestir la moto en la que iban el fallecido y su amigo, con quienes habían tenido varios encontronazos esa noche

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:42

El acusado de atropellar mortalmente a un joven de 22 años en Benalmádena hace casi nueve años ha declarado este martes que su intención era ... esquivar la moto en la que iba la víctima con un amigo, quien también resultó gravemente herido: «Nunca quise hacer daño a nadie». En respuesta a su letrada -sólo ha accedido a contestar a su interrogatorio-, ha negado que el enfrentamiento previo que mantuvieron los dos acusados con las víctimas, que comenzó en una discoteca, hubiera sido el motivo de tal fatal desenlace. «No teníamos ánimo de venganza».

