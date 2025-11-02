Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Condenados 16 narcos de dos ramas criminales con base en la provincia de Málaga

Una operaba en la zona de la Axarquía, en concreto Nerja; y otra en el extremo occidental, sobre todo en Manilva

EP

Málaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:30

Comenta

Un total de 16 personas han sido condenadas por narcotráfico a través de dos ramas criminales que operaban desde la provincia de Málaga, una en ... la zona de la Axarquía, en concreto Nerja; y otra en el extremo occidental, sobre todo en Manilva. A la mayoría se les condena por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo organizado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  2. 2 El Ayuntamiento de Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: este es el listado de plazas disponibles
  3. 3 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara
  4. 4 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  5. 5

    Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  6. 6 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  7. 7

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  8. 8

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  9. 9

    Las carreras ilegales adelantan a la Policía
  10. 10 Las familias visitan a sus muertos: «Llevamos desde junio poniendo bote para las flores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Condenados 16 narcos de dos ramas criminales con base en la provincia de Málaga

Condenados 16 narcos de dos ramas criminales con base en la provincia de Málaga