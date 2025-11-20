Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sede del TSJA, en Granada. Archivo

Condenados a más de 6 años cinco acusados por trasladar tres toneladas de cocaína a una vivienda de Estepona

El TSJA rebaja a seis años y nueve meses de prisión la condena impuesta inicialmente por la Audiencia de Málaga, con lo que se iguala la condena a la ya dictada para un quinto procesado

EP

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:08

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado a seis años y nueve meses de prisión la condena impuesta inicialmente por la Audiencia ... de Málaga a cuatro hombres por trasladar tres toneladas de cocaína de una nave a una vivienda en Estepona, con lo que se iguala la condena a la ya dictada para un quinto procesado.

