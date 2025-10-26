Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel

Al hombre se le ha impuesto la pena de dos años, aunque el tribunal le ha concedido la suspensión del ingreso en prisión al no tener antecedentes y llegar a un acuerdo con la Fiscalía

Irene Quirante

Irene Quirante

Domingo, 26 de octubre 2025, 17:23

Un hombre ha sido condenado a dos años de cárcel por la Audiencia Provincial de Málaga tras admitir que abusó sexualmente de una menor con ... un 66% de discapacidad a la que había conocido en una aplicación de citas. El acusado, no obstante, inicialmente no entrará en prisión, ya que, al carecer de antecedentes penales y tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, el tribunal le ha concedido la suspensión del ingreso en un centro penitenciario por un periodo de tres años.

