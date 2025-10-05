Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Condenado por herir a un hombre en un tiroteo en Marbella del que tardó en curarse más de 200 días

La discusión comenzó en una discoteca y al salir el imputado fue a buscar a la víctima a su domicilio

E. Press

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:00

La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre por herir a otro en un tiroteo en la localidad malagueña de Marbella ocurrido en 2014, ... originado por una disputa con el hijo de la víctima que había ocurrido previamente fuera de una discoteca de dicho municipio. Así, se le impone dos años de cárcel por lesiones y tenencia ilícita de armas.

