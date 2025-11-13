Condenado a 27 años de prisión por asesinar a su madre y ocultar el cadáver en una arqueta de Teatinos

Fue declarado culpable de manera unánime por un jurado popular y, apenas una semana después del veredicto, la Audiencia Provincial de Málaga ha dictado ... sentencia. El acusado de acabar con la vida de su madre adoptiva y esconder su cadáver en una arqueta de Teatinos tendrá que cumplir 27 años de prisión por los delitos de asesinato, robo con violencia en casa habitada y profanación del cadáver, con la agravante de parentesco.

De acuerdo con la resolución, a la que SUR ha tenido acceso, los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2022, cuando el procesado, en compañía de un menor que también fue condenado por estos hechos, fue a la vivienda de su madre, de 60 años, y accedió a la misma «violentando la cerradura». El jurado, en su deliberación, consideró probado que lo que perseguían era «obtener un beneficio económico».

La víctima, Ángela, fue sorprendida por los dos jóvenes, que la conminaron para que les facilitara el pin de su tarjeta de crédito, empleando para ello la violencia física. La ataron de pies y manos y la amordazaron, acabando con la vida de la mujer ante su oposición, según recoge el fallo. La mataron tirando «con fuerza» de la cuerda que tenía alrededor del cuello.

Como se argumenta en el fallo, el procesado era «consciente de que su acción podía causarle la muerte», así como de las circunstancias en las que Ángela se hallaba. »La indefensión sufrida por la víctima fue total», concluye la Sala. Tras el crimen, ambos se quedaron con 900 euros que encontraron en su bolso e introdujeron el cadáver en un congelador que había en la casa, donde permaneció al menos dos días.

Posteriormente, «con absoluta falta de respeto debido a los restos mortales de la víctima, procedió a trasladar su cadáver al trastero» del domicilio en una bolsa negra, dejándolo oculto en un baúl. En un lapso de uno o dos días después, se deshicieron del cuerpo arrojándolo en una arqueta de Teatinos, a escasos cinco minutos del inmueble de Ángela. Fue hallado por la Policía Nacional el 12 de julio, semanas después de que su familia denunciara su desaparición.

El jurado, en este caso, consideró probado de manera unánime que la capacidad intelectual del procesado era «válida» en el momento de los hechos, cuando ya presentaba un retraso mental leve, de acuerdo con el veredicto. Tampoco ha apreciado atenuante por estar bajo los efectos de de alcohol o drogas, como explicó el acusado que sucedió en el momento del asesinato.

Desgarro para la familia

Además de la pena de 27 años de cárcel, el joven tendrá que indemnizar a la madre de Ángela con 50.000 euros, a los cuatro hermanos de la mujer con 15.000 euros y con la misma cantidad al otro hijo de la víctima. «La muerte violenta de esta ha supuesto un desgarro vital, afectivo, humano y familiar de especial trascendencia para sus familiares», ha valorado al respecto la Sala.

Por otro lado, la Audiencia Provincial ha absuelto a las dos mujeres que estaban acusadas de un delito de encubrimiento, que son la madre del menor y la pareja de ella. En este sentido, la resolución señala que este tipo de delitos requieren de colaboración material y aporte causal, por lo que «solo el conocimiento de la comisión del asesinato y el mero consejo de que se deshicieran del cadáver no satisface el contenido del tipo penal«.