Colapso en la A-7 con diez kilómetros de atascos desde La Cala del Moral por la avería de un camión
El suceso, que está provocando grandes retenciones en plena hora punta, ha obligado a cortar el carril derecho sentido Cádiz
Málaga
Jueves, 30 de octubre 2025, 07:49
Colapso en la A-7 en plena hora punta de entrada a centros educativos y de trabajo. Como detallan a SUR desde el Centro de ... Gestión de Tráfico, la avería de un camión en el kilómetro 974 de dicha vía sentido Cádiz está ocasionando hasta diez kilómetros de retenciones entre La Cala del Moral y Chilches.
Con motivo del suceso -que está registrado a las 3.15 de esta pasada madrugada- se ha tenido que cortar el carril derecho, lo que unido a la intensidad del tráfico de soporta habitualmente esta zona dirección a la capital está generando un caos de circulación en el arranque de este jueves.
En estos momentos, según la Dirección General de Tráfico (DGT) el atasco se extiende entre los puntos kilométricos 964.08 y el 974.4.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión