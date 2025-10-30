Colapso en la A-7 con diez kilómetros de atascos desde La Cala del Moral por la avería de un camión

Colapso en la A-7 en plena hora punta de entrada a centros educativos y de trabajo. Como detallan a SUR desde el Centro de ... Gestión de Tráfico, la avería de un camión en el kilómetro 974 de dicha vía sentido Cádiz está ocasionando hasta diez kilómetros de retenciones entre La Cala del Moral y Chilches.

Con motivo del suceso -que está registrado a las 3.15 de esta pasada madrugada- se ha tenido que cortar el carril derecho, lo que unido a la intensidad del tráfico de soporta habitualmente esta zona dirección a la capital está generando un caos de circulación en el arranque de este jueves.

Ampliar Camión averiado en la vía.

En estos momentos, según la Dirección General de Tráfico (DGT) el atasco se extiende entre los puntos kilométricos 964.08 y el 974.4.