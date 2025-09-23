Una colisión entre tres vehículos provoca retenciones en la A-7 a la altura de Cala de Mijas

Una colisión que ha involucrado a tres vehículos en la A-7, en el entorno de Cala de Mijas, ha tenido lugar este martes y ... ha causado retenciones de unos dos kilómetros en esta altura de la vía en dirección Málaga.

Según ha informado fuentes de la Dirección General de Comunicación (DGT), como consecuencia del accidente, el carril izquierdo tuvo que permanecer cerrado.

Los Servicios de Emergencias 112 confirmaron que el aviso se recibió pasadas las 19.00 horas, cuando los servicios sanitarios alertaron del accidente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la vía para asegurar la zona. Por el momento, se desconoce si hay heridos.