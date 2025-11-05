Un coche se empotra contra una farmacia en San Pedro Alcántara

Susto el que se llevaron los vecinos de San Pedro Alcántara, en Marbella, anoche después de que un coche se empotrase contra el escaparate de ... una farmacia. No obstante, no hay que lamentar heridos, tan solo daños materiales, según las fuentes consultadas por este periódico.

El accidente tuvo lugar este martes en la avenida de la Constitución, sobre las nueve menos diez de la noche, cuando el Servicio de Emergencias 112 fue alertado. El testigo indicó que era una persona mayor la que viajaba al volante. De inmediato, el centro coordinador movilizó a efectivos de la Policía Local.

Según fuentes cercanas, la conductora manejaba un coche automático y, en lugar de dar marcha atrás como pretendía, aceleró hacia delante estrellándose contra la farmacia que a esas horas permanecía abierta. No obstante, ninguna persona resultó herida y solo hay que lamentar los daños materiales del establecimiento.