Cocaína en zulos de Campanillas y portes 'go-fast' desde Mollina: intervienen 9 toneladas de droga La Policía Nacional asesta en el último mes un duro golpe tanto a mafias dedicadas al tráfico de estupefacientes a pequeña escala como a las internacionales

María José Díaz Alcalá Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:22

El trasiego de compradores y vendedores con bolsas y mochilas en viviendas de la barriada malagueña de Bailén-Mirafores despertó las sospechas de uno de ... los grupos de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Comisaría Provincial de Málaga que lucha contra el tráfico de estupefacientes. Tras constatar que se hacían entregas de hasta cinco kilos de cocaína, los agentes lograron identificar a todos los miembros de la red, que fueron detenidos e ingresados en prisión, incluido el líder, que fue capturado en Ronda. Pero, quedaba conocer lo más importante: dónde escondían la droga. La pericia les llevó el pasado mes hasta Campanillas, concretamente a dos zulos bajo tierra, donde encontraron 170 kilos del estupefaciente que vendían, dos pistolas semiautomáticas y 129.515 euros.

Y de la droga oculta en sótanos de la capital a los convoys robados que cruzaban la península desde Mollina en dirección Francia, a toda velocidad, para transportar importantes alijos. A finales de septiembre, policías nacionales presenciaron cómo un vehículo era cargado de hachís en un paraje rural entre las Sierras de Grazalema y los Alcornocales, consiguiendo detener su marcha en Cijuela (Granada) e intervenir los 33 bultos que contenía, cuyo peso de hachís superó los 1.000 kilos. Noticia relacionada De un secuestro a varios tiroteos: 55 detenidos y 37 armas de fuego intervenidas en la Costa del Sol en el último mes Cuatro personas fueron detenidas en Mollina, Mijas y Estepona, y se intervinieron seis vehículos en primer lugar. A finales de octubre, en el marco de esta misma operación -denominada 'Chef'- se produjeron dos arrestos más y un registro en una fincha en Churriana, en la capital malagueña, donde guardaban también coches que utilizaba la organización. De esta manera, se decomisaron otros seis automóviles.

