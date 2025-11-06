Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cocaína en zulos de Campanillas y portes 'go-fast' desde Mollina: intervienen 9 toneladas de droga

La Policía Nacional asesta en el último mes un duro golpe tanto a mafias dedicadas al tráfico de estupefacientes a pequeña escala como a las internacionales

María José Díaz Alcalá

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

El trasiego de compradores y vendedores con bolsas y mochilas en viviendas de la barriada malagueña de Bailén-Mirafores despertó las sospechas de uno de ... los grupos de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Comisaría Provincial de Málaga que lucha contra el tráfico de estupefacientes. Tras constatar que se hacían entregas de hasta cinco kilos de cocaína, los agentes lograron identificar a todos los miembros de la red, que fueron detenidos e ingresados en prisión, incluido el líder, que fue capturado en Ronda. Pero, quedaba conocer lo más importante: dónde escondían la droga. La pericia les llevó el pasado mes hasta Campanillas, concretamente a dos zulos bajo tierra, donde encontraron 170 kilos del estupefaciente que vendían, dos pistolas semiautomáticas y 129.515 euros.

Te puede interesar

