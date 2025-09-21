Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un cliente ebrio agrede a un policía en un local de La Cala de Mijas

El agente informó a los municipales que previamente dicho individuo había discutido e insultado al resto de clientes, así como a trabajadores del establecimiento

EP

Mijas

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:45

Un cliente ebrio ha agredido a un agente de la Policía Local de Mijas en un establecimiento del núcleo de población de La Cala, en ... la costa de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  2. 2 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  3. 3 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  4. 4 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  5. 5 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  6. 6 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas
  7. 7 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  8. 8

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  9. 9

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»
  10. 10

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un cliente ebrio agrede a un policía en un local de La Cala de Mijas

Un cliente ebrio agrede a un policía en un local de La Cala de Mijas