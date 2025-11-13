Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del entorno rural de Lomas de Cútar en el término municipal de Almáchar, donde ocurrieron los hechos. E. CABEZAS

Cinco años de cárcel por matar a su vecino de 76 años con una barra de hierro en Almáchar

La agresión mortal se produjo tras atacar la víctima al acusado con el arma homicida, por lo que se ha apreciado la circunstancia incompleta de legítima defensa

Irene Quirante

Irene Quirante

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

Ya hay sentencia por el crimen con una barra de hierro que acabó con la vida de un hombre de 76 años en Almáchar. El ... acusado, al que un jurado popular ya había declarado culpable de homicidio pero con la circunstancia eximente incompleta de legítima defensa, tendrá que cumplir cinco años de prisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  2. 2 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  3. 3 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  4. 4 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  5. 5 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  6. 6 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  7. 7

    Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía
  8. 8 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses
  9. 9 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  10. 10

    Giro judicial en las torres de Repsol: un auto obliga a Urbania a pagar si quiere los terrenos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cinco años de cárcel por matar a su vecino de 76 años con una barra de hierro en Almáchar

Cinco años de cárcel por matar a su vecino de 76 años con una barra de hierro en Almáchar