Cinco años de cárcel por abusar de una amiga de su novia después de que tomara una pastilla para dormir

En Estepona

Cinco años de cárcel por abusar de una amiga de su novia, que había tomado una pastilla para dormir

La víctima se encontraba en estado semiinconsciente y sin poder reaccionar cuando el procesado llevó a cabo los hechos

Irene Quirante

Irene Quirante

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:17

Un hombre tendrá que cumplir cinco años de cárcel por abusar sexualmente de la amiga de su novia, quien se había tomado un somnífero para ... dormir tras haber estado de fiesta. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la pena para el acusado tras considerar suficientemente acreditada la agresión, que se produjo cuando la víctima se encontraba dormida y en estado de semiinconsciencia, tal y como se expone en la sentencia, a la que SUR ha tenido acceso.

