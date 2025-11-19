Cinco años de cárcel por abusar de una amiga de su novia después de que tomara una pastilla para dormir

Un hombre tendrá que cumplir cinco años de cárcel por abusar sexualmente de la amiga de su novia, quien se había tomado un somnífero para ... dormir tras haber estado de fiesta. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la pena para el acusado tras considerar suficientemente acreditada la agresión, que se produjo cuando la víctima se encontraba dormida y en estado de semiinconsciencia, tal y como se expone en la sentencia, a la que SUR ha tenido acceso.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 21 de septiembre de 2020, después de que la perjudicada y su amiga fueran a la casa de esta última, donde convivía con su novio. Ambas habían consumido alcohol y sustancias, y en el domicilio continuaron de fiesta y bailando. Sobre las dos de esa noche, decidieron tomar una pastilla para poder dormir, tras lo que se fueron a la cama.

El acusado, aprovechando el estado en el que ambas se encontraban, entró a la habitación en la que dormían las dos amigas. Con intención de atentar contra la libertad sexual de la víctima, que se encontraba semiinconsciente, procedió a abusar de ella «sin su consentimiento ni conocimiento», tras lo que le retiró la ropa interior para consumar la agresión sexual.

De acuerdo con la resolución, en una exploración ginecológica practicada a la mujer tras los hechos, se tomaron diversas muestras en las que se detectó la presencia de restos biológicos del hombre.

La causa fue enjuiciada en primera instancia por la Audiencia Provincial de Málaga, que dictó una condena de cinco años para el procesado, así como una prohibición de aproximación a la víctima por un periodo de seis años en los que tampoco podrá contactar con ella. Igualmente, se le impuso la libertad vigilada por el mismo plazo y una indemnización de 8.000 euros por los daños morales ocasionados a la mujer.

La defensa interpuso un recurso de apelación ante el TSJA por error en la apreciación de la prueba, aunque sus pretensiones han sido desestimadas. Para los magistrados del Alto Tribunal andaluz, el testimonio de la perjudicada -que inicialmente contó con el apoyo de su amiga- ha quedado debidamente probado, por lo que ha confirmado la condena.