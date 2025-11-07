Cierran un club de fumadores ilegal en Fuengirola y detienen al propietario del local

El Ayuntamiento de Fuengirola ha cerrado un club de fumadores supuestamente ilegal, situado en la calle María Vega Sánchez, tras una operación conjunta entre la ... Policía Local y la Nacional, desarrollada el pasado miércoles, 5 de noviembre. A raíz de esta intervención, ha sido detenido el propietario del local.

Asimismo, los agentes también han denunciado a cuatro clientes presentes en el momento y se han incautado cerca de dos kilos de sustancias estupefacientes, según han informado desde el Consistorio en una nota.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ponce, ha explicado que la Policía Local, «dentro de sus funciones y competencias, actúa en numerosos frentes en nuestra ciudad, como puede ser el control del tráfico, la observancia del cumplimiento de las ordenanzas, labores de auxilio humanitario o la vigilancia del absentismo escolar, entre otras funciones».

Los responsables del establecimiento lo estaban publicitando en internet y los investigadores sospechaban de que «no reuniera la documentación necesaria»

Pero, además, ha señalado que «para garantizar que Fuengirola es un municipio seguro, estamos en constante comunicación y coordinación con el cuerpo que tiene las competencias plenas en materia de seguridad ciudadana, la Policía Nacional». «Y un asunto que nos ocupa mucho es la persecución de los clubes de fumadores ilegales», ha apuntado.

Este caso en concreto fue conocido por los agentes de la Policía Local por internet. Los responsables del establecimiento lo estaban publicitando en diferentes páginas y los investigadores sospechaban de que «no reuniera la documentación necesaria para tales fines y que, además, pudiera estar vendiendo sustancias estupefacientes».

Tras cotejar que, efectivamente, carecían de licencia, fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional, con cuyos responsables de Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) planificaron la actuación conjunta del pasado 5 de noviembre.

Delito de salud pública

Como resultado de este operativo, los agentes detuvieron al propietario del local por un delito contra la salud pública y denunciaron a cuatro clientes que estaban presentes en ese momento. Los policías intervinieron durante el operativo 1.310 gramos de marihuana, 516 gramos de hachís, 94 cigarrillos con sustancias estupefacientes y 220 euros en metálico.

Según ha explicado el edil, «hablamos de establecimientos ilegales, que se hacen pasar por clubes de fumadores, cuando en realidad se producen delitos contra la salud pública por venta indiscriminada de sustancias estupefacientes».

Ha asegurado que estas intervenciones «requieren de mucho trabajo previo de observación, que se inicia en ocasiones como fruto de una denuncia de vecinos del entorno, y que acaba con una operación de entrada al local para acabar con la actividad».

«La coordinación con la Policía Nacional es total, haciendo una labor administrativa y policial de seguimiento continuo hasta contar con las pruebas necesarias para incriminar a sus responsables», ha manifestado el concejal.

En este sentido, desde el Ayuntamiento han recordado que desde el verano, las policías Local y Nacional han realizado siete intervenciones conjuntas en esta clase de locales. Fruto de las mismas se han producido siete detenciones, así como la incautación y retirada de la circulación de más de diecisiete kilos de marihuana y casi tres de hachís.