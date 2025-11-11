Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo del dinero en efectivo y preservativos intervenidos en una operación policial contra la explotación sexual. SUR

Cien años de cárcel para una red que prostituía a mujeres extranjeras en condiciones «abusivas» en Málaga

La Audiencia Provincial ha condenado a 14 personas, implicadas en una trama de explotación sexual, por la comisión de delitos que van de la trata de personas hasta el tráfico de estupefacientes

Irene Quirante

Irene Quirante

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:37

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 14 personas por su implicación en una trama liderada por dos hermanos ecuatorianos, una mujer y un hombre, que explotaba sexualmente a mujeres extranjeras ... en pisos ubicados en la capital malagueña. La suma de las penas impuestas a los integrantes de esta red roza los cien años de cárcel -en concreto, 99 años y medio- por delitos que abarcan desde la trata de seres humanos y relativos contra la prostitución hasta el tráfico de sustancias.

