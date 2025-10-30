Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estepona

Ocho años de cárcel para un okupa que prendió fuego a 'su' casa tras amenazar a los vecinos

De acuerdo con la Audiencia Provincial de Málaga, todo empezó tras ser expulsado de un bar próximo a la vivienda por estar molestando a la clientela

Irene Quirante

Irene Quirante

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:25

Comenta

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a un hombre por intentar prender fuego a la casa en la que vivía como okupa en Estepona tras mantener un fuerte encontronazo con los vecinos en un bar. ... De acuerdo con la sentencia, a la que SUR ha tenido acceso, tendrá que cumplir ocho años y nueve meses de cárcel por un delito de incendio y otro de amenazas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  2. 2 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  3. 3

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  4. 4

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  5. 5 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  6. 6 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  7. 7 Educación aprecia tres faltas muy graves en el profesor suspendido por propasarse con una menor en un conservatorio de Málaga
  8. 8 Aemet activa el aviso rojo por «lluvias torrenciales» en Huelva: la Junta pide «evitar desplazamientos»
  9. 9

    La huelga de técnicos superiores sanitarios deja en el aire la realización de 30.000 pruebas diarias en Málaga
  10. 10 Detenido por la presunta agresión sexual a una conductora de VTC en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ocho años de cárcel para un okupa que prendió fuego a 'su' casa tras amenazar a los vecinos

Ocho años de cárcel para un okupa que prendió fuego a &#039;su&#039; casa tras amenazar a los vecinos