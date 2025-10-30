Ocho años de cárcel para un okupa que prendió fuego a 'su' casa tras amenazar a los vecinos

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a un hombre por intentar prender fuego a la casa en la que vivía como okupa en Estepona tras mantener un fuerte encontronazo con los vecinos en un bar. ... De acuerdo con la sentencia, a la que SUR ha tenido acceso, tendrá que cumplir ocho años y nueve meses de cárcel por un delito de incendio y otro de amenazas.

Los hechos ocurrieron sobre las nueve de la noche del 21 de febrero de 2024, cuando incendió un sofá y varios efectos que había colocado en la entrada del domicilio, lo que provocó «una situación de gravedad para quienes residían las viviendas colindantes», ya que las casas estaban comunicadas por el piso superior y compartían el mismo tejado.

Los vecinos reaccionaron rápidamente y salieron a intentar sofocar las llamas con ayuda de varios extintores, pero también hicieron lo posible para apartar al acusado de la zona. El hombre, según la resolución, al ver que trataban de apagar el fuego, se dedicó a prender unos trapos y trozos de cartón a modo de antorcha con intención de extender el incendio al interior del inmueble.

El suceso dio lugar a un dispositivo en el que tuvieron que intervenir los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, así como los sanitarios del 061, tal y como informó entonces este periódico. También acudieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que arrestaron al sospechoso, un hombre de 40 años y origen marroquí que estaba en situación administrativa irregular.

Amenazas de muerte a un camarero

Se da la circunstancia de que unas horas antes, de acuerdo con la sentencia, el procesado había sido expulsado de un bar situado cerca del domicilio que okupaba por molestar a la clientela. Ahí empezaron sus amenazas, tanto a los vecinos como al propio empleado, al que le aseguró que lo iba a matar cuando terminara de trabajar y que iba a prender fuego al negocio. Al cabo de un rato, volvió al establecimiento portando una cadena con una bola metálica.

El propietario y el encargado del negocio acudieron al local tras tener conocimiento de las amenazas, que habían generado en el profesional un sentimiento de desasosiego e intranquilidad. De nuevo, el procesado se presentó en el mismo y esta vez se dirigió al dueño, al que le exhibió dos pistolas -se desconoce si reales o simuladas- y avisó de que iba «a matar a su camarero».

A pesar de que el acusado intentó negar su implicación en el juicio, en el que dio a entender que el fuego había sido provocado por los propios vecinos, el tribunal ha considerado que los hechos habían quedado debidamente acreditado con los testimonios de los afectados y de los distintos operarios que intervinieron, entre otras pruebas.

Así, por las amenazas, se le ha impuesto la pena de un año y tres meses de cárcel, mientras que por el incendio lo han condenado a siete años y seis meses. Además, se ha acordado la expulsión del territorio español, con una prohibición de entrada al país por diez años, en cuanto acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.