M. J. Díaz Alcalá

Capturan a los sospechosos del butrón de Cristo de la Epidemia: se le atribuyen una decena de robos

La Policía Nacional ha detenido a seis personas, afincadas en Madrid, que entre finales de agosto y septiembre perpetraron numerosos asaltos en el centro de Málaga

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:48

La Policía Nacional ha capturado a los presuntos autores del butrón en una tintorería el pasado septiembre que pretendían acceder a una tienda de antigüedades ... . Seis individuos, afincados en Leganés, especializados en robos con fuerza que, sin embargo, en el intento de asalto de La Victoria no se percataron de que el establecimiento de reliquias tenía las paredes blindadas al albergar hace años una sucursal bancaria, lo que les impidió terminar en esta ocasión el 'trabajo'.

