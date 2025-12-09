Capturan a los sospechosos del butrón de Cristo de la Epidemia: se le atribuyen una decena de robos

La Policía Nacional ha capturado a los presuntos autores del butrón en una tintorería el pasado septiembre que pretendían acceder a una tienda de antigüedades ... . Seis individuos, afincados en Leganés, especializados en robos con fuerza que, sin embargo, en el intento de asalto de La Victoria no se percataron de que el establecimiento de reliquias tenía las paredes blindadas al albergar hace años una sucursal bancaria, lo que les impidió terminar en esta ocasión el 'trabajo'.

La reconstrucción de lo sucedido, explicaron en su día los propietarios de la tintorería y de la tienda de antigüedades a este periódico, es la siguiente: los delincuentes accedieron al edificio que les sirvió de trampolín a media tarde, tintaron con spray la lente de la cámara de seguridad, se colaron en el patio y, de ahí, quitaron la reja de una ventana para entrar en la tintorería. Según el testimonio de algunos vecinos, mientras los presuntos delincuentes 'trabajaban', colocaron de nuevo los barrotes para no levantar sospechas.

Fernando, el propietario del negocio especializado en numismática, abrió las puertas de su tienda hace unos cuatro años, pero hace diez el local alojaba una sucursal bancaria, lo que obligó a reforzar las paredes del establecimiento para impedir, precisamente, butrones. Aunque todo apunta a que los malhechores habían estudiado el golpe minuciosamente antes de ejecutarlo, se les escapó el detalle más importante.

Según han informado desde la Comisaría Provincial, a los sospechosos se les atribuyen una decena de robos en establecimientos y oficinas de Málaga, entre finales de agosto y septiembre, haciéndose con un botín de 70.000 euros en una oficina dedicada a la recaudación de de restaurantes y hoteles.

El Grupo I de Robos asumió la investigación y averiguó que la red tomaba medidas de seguridad para esquivar a la Policía, entre ellas, el desplazamiento en vehículos alquilados o a nombre de terceros no relacionados con la trama y el uso inhibidores de frecuencia para crear interferencias en las redes de comunicaciones y anular las alarmas en los comercios violentados. Además, los agentes observaron que los sospechosos rociaban con un espray de pintura las cámaras de seguridad para evitar ser grabados.

Las diligencias policiales igualmente evidenciaron el carácter itinerante del grupo, pues, aunque estaba afincada en Madrid, se desplazaba a otros puntos de España para cometer sus fechorías. Una vez identificados, los investigadores se desplazaron a la capital, procedieron a su detención y se les intervino uno de los vehículos utilizados en sus desplazamientos. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga.