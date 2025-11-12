Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón

Ha vuelto a ocurrir. Otra avería en un camión en el túnel de Cerrado de Calderón ha convertido de nuevo en una auténtica ratonera la ... A-7 de Málaga entre la capital y Rincón de la Victoria. Cientos de conductores se han quedado bloqueados -otra vez- coincidiendo con el traslado a puestos de trabajo y entrada a centros escolares.

Según la información facilitada a SUR por el Centro de Gestión del Tráfico, el camión se ha quedado parado sobre las 5.30 horas de este miércoles 12 de noviembre en el kilómetro 978 de la citada vía, sentido Málaga, ocupando el carril derecho de la calzada. Las retenciones se han alargado hasta el kilómetro 966, en Torre de Benagalbón, unos doce kilómetros, según Tráfico. Pese a que el camión fue retirado sobre las 7.15 horas de la mañana las retenciones aún continúan debido a la gran afluencia de desplazamientos que coinciden en la A-7.

Se da la coincidencia de que la avería de un camión portacoches con remolque ayer a primera hora de la mañana también colapsó la A-7 de Málaga a la altura de Rincón de la Víctoria dejando a cientos de conductores atrapados. Según fuentes del Centro de Gestión del Tráfico, el vehículo, de grandes dimensiones, se quedó parado en la calzada, en el carril derecho, sobre las 7.15 horas, en el kilómetro 971.100, sentido Málaga, llegando a generar hasta diez kilómetros de retenciones. Sobre las 11.15 horas, tras la retirada del vehículo de la calzada, se recuperó la normalidad en la circulación.

Indignación y polémica política

El incidente de ayer en la citada vía volvió este martes a encender la indignación ciudadana y también la polémica política con el presidente de la Diputación y alcalde rinconero, Francisco Salado, y Javier Salas, subdelegado del Gobierno, que ya habían protagonizado semanas atrás enfrentamientos por la misma causa. Salado volvió a pedir la dimisión del subdelegado, que acusó al regidor de Rincón de «demagogia sin límites».

Por su parte, Salas denunció «la sobreactuación y la demagogia sin límites» del PP y defendió que el Gobierno «ya está trabajando» en la ampliación de la A-7 tanto en la zona oriental como en la occidental. «Están pidiendo algo en lo que ya estamos avanzando y que, por cierto, ellos nunca hicieron ni pidieron a los gobiernos del PP», añadió.