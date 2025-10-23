Un camión averiado cerca del túnel de San José colapsa el tráfico en la A-7 desde Málaga a Rincón
El incidente, que ha obligado a cerrar el carril derecho, ha motivado hasta doce kilómetros de retenciones en plena hora punta
Málaga
Jueves, 23 de octubre 2025, 08:44
La avería de un camión está complicando el tráfico este jueves desde primera hora en la A-7 de Málaga cerca del túnel de San ... José. El incidente, registrado en plena hora punta en el kilómetro 984 de la citada vía, en sentido Cádiz, ha obligado a cerrar el carril derecho de la calzada además de motivar una caravana de hasta doce kilómetros de vehículos que ha colapsado la circulación desde Málaga capital hasta Rincón de la Victoria.
Según los datos del Centro de Gestión del Tráfico, la incidencia con el camión articulado se habría producido poco antes de las 7.30 horas. Sobre las 9.00 horas ya se había retirado el camión afectado aunque a esa aún aún persistían las complicaciones de circualción en la zona este de Málaga.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Guardia Civil así como de Mantenimiento de Carreteras. Al parecer, no hay constancia de heridos, según la información facilitada por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión