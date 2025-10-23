Un camión averiado cerca del túnel de San José colapsa el tráfico en la A-7 desde Málaga a Rincón

La avería de un camión está complicando el tráfico este jueves desde primera hora en la A-7 de Málaga cerca del túnel de San ... José. El incidente, registrado en plena hora punta en el kilómetro 984 de la citada vía, en sentido Cádiz, ha obligado a cerrar el carril derecho de la calzada además de motivar una caravana de hasta doce kilómetros de vehículos que ha colapsado la circulación desde Málaga capital hasta Rincón de la Victoria.

Según los datos del Centro de Gestión del Tráfico, la incidencia con el camión articulado se habría producido poco antes de las 7.30 horas. Sobre las 9.00 horas ya se había retirado el camión afectado aunque a esa aún aún persistían las complicaciones de circualción en la zona este de Málaga.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Guardia Civil así como de Mantenimiento de Carreteras. Al parecer, no hay constancia de heridos, según la información facilitada por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).