Imagen de las retenciones, este jueves, a la altura del Limonar. Tráfico

Un camión averiado cerca del túnel de San José colapsa el tráfico en la A-7 desde Málaga a Rincón

El incidente, que ha obligado a cerrar el carril derecho, ha motivado hasta doce kilómetros de retenciones en plena hora punta

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:44

Comenta

La avería de un camión está complicando el tráfico este jueves desde primera hora en la A-7 de Málaga cerca del túnel de San ... José. El incidente, registrado en plena hora punta en el kilómetro 984 de la citada vía, en sentido Cádiz, ha obligado a cerrar el carril derecho de la calzada además de motivar una caravana de hasta doce kilómetros de vehículos que ha colapsado la circulación desde Málaga capital hasta Rincón de la Victoria.

