Otro camión accidentado complica el tráfico en la A-7 en Caleta de Vélez este lunes

Un nuevo accidente con otro camión involucrado ha complicado el tráfico este lunes 17 de noviembre en la A-7, en la zona de la ... Axarquía. Según la información facilitada SUR por el Centro de Gestión del Tráfico, el percance se ha registrado en torno a las 5.10 horas de la mañana en el kilómetro 951, a la altura de Caleta de Vélez, sentido Málaga, y ha obligado a cerrar temporalmente el carril izquierdo.

Tras incidente, que ha llegado a generar hasta dos kilómetros de retenciones, la normalidad en la circulación se ha recuperado sobre las 12.00 horas del mediodía tras la retirada del vehículo de la calzada.

Accidentes con camiones

Este accidente se ha producido apenas cuatro días después de que el conductor de otro camión fuera trasladado al Hospital Clínico de la capital tras volcar en Torremolinos. Ese accidente dificultó el tráfico en la AP-7 a primera hora de la mañana por el 'efecto mirón'. Ese mismo día, por la tarde, otro siniestro con también con camión implicado obligó a cerrar al tráfico la A-45 a la altura de Antequera.

Y no son los únicos siniestros en carreteras malagueñas protagonizados por camiones. El miércoles de la pasada semana cientos de conductores quedaron atrapados en la A-7, entre Málaga y Rincón de la Victoria, por la avería de otro camión en la zona del túnel de Cerrado de Calderón.

Por otro lado, el martes 11, otra avería de un camión portacoches con remolque a primera hora de la mañana colapsó también la A-7 a la altura de Rincón dejando a cientos de conductores varados coincidiendo con el traslado a puestos de trabajo y entrada a centros educativos. Y en la tarde de ese martes otro vuelco de un camión en la AP-7 provocó igualmente retenciones de varios kilómetros, sentido Málaga. Según informaron desde el Centro de Gestión de Tráfico la caravana superó los seis kilómetros. Por motivos que se desconocen, un trailer se salió de la vía en el punto kilométrico 996, a la altura del Campamento Benítez, y volcó.