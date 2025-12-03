Caen varias cornisas de un edificio en estado frente a los Baños del Carmen y derriba una marquesina

Varias cornisas de un edificio en estado de abandono situado en el barrio Pedregalejo, enfrente de los Baños del Carmen, se han derrumbado este miércoles, ... así como un árbol que había crecido en una planta superior de la construcción. Una dotación de bomberos de Málaga y la Policía Local trabajan para asegurar la zona y evitar males mayores.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido una llamada que alertaba del «derrumbe parcial de cornisas» y un árbol que había quedado colgando en un antiguo edificio comercial, dedicado a negocios hosteleros, que en estos momentos se encuentra en estado de abandono.

Hasta el lugar han acudido efectivos de la Policía Local y de los bomberos de Málaga, que todavía trabajan en el lugar regulando el tráfico, pues dos carriles han quedado cortados, y tratando de asegurar el edificio que albergó un bufé de comida oriental denominado Wok Asia.

En este espacio, de 610 metros cuadrados, está previsto que se lleven a cabo dos bajos y dos áticos de lujo de tres dormitorios cada uno, con terrazas grandes que tendrán vistas al mar. Lo bajos dispondrán de 175 metros cuadrados de parcela privada cada uno, y los áticos contarán con solárium. Estaba previsto, tal y como informó este periódico, que la promotora y consultora Longline solicitara la licencia de obras para realizar este proyecto.