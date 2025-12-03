Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Caen varias cornisas de un edificio en estado frente a los Baños del Carmen y derriba una marquesina

Dos de los tres carriles de la avenida del Pintor Joaquín Sorolla permanecen cerrados desde las once y media de la mañana aproximadamente

María José Díaz Alcalá
Ignacio Lillo

María José Díaz Alcalá e Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:22

Comenta

Varias cornisas de un edificio en estado de abandono situado en el barrio Pedregalejo, enfrente de los Baños del Carmen, se han derrumbado este miércoles, ... así como un árbol que había crecido en una planta superior de la construcción. Una dotación de bomberos de Málaga y la Policía Local trabajan para asegurar la zona y evitar males mayores.

