Cae una trama dedicada a apropiarse de vehículos de alta gama con dos detenidos en Alicante y Málaga

Los arrestados utilizaban empresas de compraventa de coches ofreciéndose como intermediarios para venderlos

Europa Press

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:46

Comenta

La Policía Nacional ha desarticulado en las provincias de Alicante y Málaga una trama delictiva presuntamente dedicada a la apropiación indebida de vehículos de alta ... gama, con dos detenidos de 46 y 50 años y un perjuicio económico que supera la cantidad de 400.000 euros.

