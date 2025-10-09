Cae una trama dedicada a apropiarse de vehículos de alta gama con dos detenidos en Alicante y Málaga

La Policía Nacional ha desarticulado en las provincias de Alicante y Málaga una trama delictiva presuntamente dedicada a la apropiación indebida de vehículos de alta ... gama, con dos detenidos de 46 y 50 años y un perjuicio económico que supera la cantidad de 400.000 euros.

Los arrestados utilizaban empresas de compraventa de vehículos ofreciéndose como intermediarios para la venta de vehículos de alta gama. Una vez en su poder, estos coches se transferían a terceras personas sin conocimiento de su titular y falsificando para ello los documentos de compraventa, informa Jefatura.

Los hechos investigados en la operación Iris Business II tuvieron su inicio tras la denuncia del gerente de una empresa de la ciudad de Málaga dedicada a la compraventa de vehículos. En esta denuncia daba cuenta de la comisión de los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa por parte del gerente de otra empresa del mismo sector con sede en Alicante.

El denunciante manifestaba haber alquilado a este hombre un vehículo de alta gama que, una vez expirado el contrato, no había sido devuelto por esta persona. Lejos de hacerle entrega del vehículo y pagar la cuantía por su alquiler, el denunciante recibió la llamada de una tercera persona para solicitarle la documentación original del turismo, ya que se lo había comprado al hombre denunciado y tenía que realizar el cambio de titularidad.

Cómo operaba la trama

Durante la investigación, los agentes comprobaron que el hombre denunciado también se había apropiado de una serie de vehículos propiedad de la misma empresa denunciante, llegando incluso a realizar el cambio de titularidad de alguno de ellos. Estos vehículos, tras un contrato formalizado entre ambas partes, fueron entregados a la empresa denunciada con el fin de que fueran expuestos y vendidos en sus instalaciones a terceras personas.

Pasado un tiempo, el denunciante tuvo conocimiento de la venta de varios de ellos por parte de la empresa depositante, por lo que esperó a recibir el precio pactado de la venta de cada uno de los vehículos. Se apropiaron indebidamente del dinero recibido de los compradores y de los vehículos no vendidos.

También fue arrestada una mujer por los mismos delitos al actuar de testaferro del detenido

Sin embargo, pese a que los vehículos fueron vendidos a varios particulares y los compradores pagaron el precio a la empresa depositaria-vendedora, la mercantil propietaria de los vehículos no recibió cantidad alguna por las operaciones de compraventa formalizadas.

Deudas

Analizados los hechos, los agentes determinaron que el modus operandi del principal investigado siempre era el mismo: a través de sus empresas establecía los contactos necesarios del gremio automovilístico, ofreciéndose como intermediario en la compra-venta de vehículos de alta gama a cambio de una comisión por la venta de los mismos. Una vez disponía de estos vehículos, adquiridos en diversos destinos, la mayoría eran transferidos a terceras personas sin conocimiento de su titular y falsificando para ello los contratos de compra- venta. Ya una vez vendidos, se apropiaba de la totalidad del dinero abonado por su venta, sin aportar cantidad alguna a su propietario como estaba establecido en el contrato de comisión de venta formalizado entre ambas empresas.

Todo ello generaba una serie de deudas en torno a un mismo vehículo, así como un perjuicio a terceras personas, compradores que acababan siendo estafados, perdiendo su dinero y el vehículo, creándose un entramado de perjudicados en torno a un mismo vehículo.

Se llevó a cabo la detención del principal investigado por su participación en los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa. A su vez, fue arrestada una mujer por los mismos delitos, al actuar de testaferro del detenido. A ambos se les atribuyen ocho delitos de apropiación indebida, 12 de estafa y nueve de falsedad documental sobre 20 vehículos de alta gama. El perjuicio causado supera 400.000 euros.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la ciudad de Alicante.