Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga

Se les relaciona con el lavado de dinero procedente de los beneficios de una organización criminal dedicada a la explotación sexual

Irene Quirante
Juan Cano

Irene Quirante y Juan Cano

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:19

La Policía Nacional ha detenido a una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal por su presunta implicación en una trama ... de blanqueo en Málaga. Según han confirmado a SUR fuentes policiales, se les relaciona con el lavado de dinero procedente de los beneficios de una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres en prostíbulos de Cártama y de la capital malagueña.

