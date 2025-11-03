El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
En la lancha semirrígida viajaban varios individuos con el rostro oculto, según los testigos, y cuerpo se corresponde con el de un varón, todavía sin identificar
Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:26
El cadáver hallado este lunes en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús ha sido abandonado por los ocupantes de una embarcación ... semirrígida aún con vida. Si bien, a la llegada de los sanitarios, el hombre, aún sin identificar, ya yacía sin vida.
Sobre el mediodía, varias patrullas de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061 han sido comisionadas por un hombre moribundo próximo a la bocana del puerto. Según los testigos, varios individuos con el rostro oculto a bordo de una lancha -previsiblemente, una narcolancha- han abandonado al herido y se han marchado.
Los allí presentes han alertado a los servicios de emergencias. Si bien, a su llegada, los facultativos no han podido hacer nada por salvar su vida. De esta manera, se ha requerido también la comitiva judicial, formada por el juez de guardia, el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y el médico forense), encargada del levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga.
Aunque fuentes del Instituto Armado han informado a este periódico de que no presentaba signos aparentes de haber sido atacado, será la autopsia la que aclare este extremo y determine la causa de la muerte. Por el momento, todas las hipótesis permanecen abiertas y no se descarta que pudiera tratarse de una episodio violento o de un accidente mortal.
