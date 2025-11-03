Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Guardia Civil en el lugar del hallazgo. Josele

El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación

En la lancha semirrígida viajaban varios individuos con el rostro oculto, según los testigos, y cuerpo se corresponde con el de un varón, todavía sin identificar

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:26

El cadáver hallado este lunes en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús ha sido abandonado por los ocupantes de una embarcación ... semirrígida aún con vida. Si bien, a la llegada de los sanitarios, el hombre, aún sin identificar, ya yacía sin vida.

