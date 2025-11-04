Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El cadáver hallado en Alpandeire presenta diversos traumatismos y no es del municipio ni alrededores

La autopsia confirma el origen violento de la muerte, mientras que la Guardia Civil continúa investigando para aclarar lo ocurrido y localizar a los culpables

María José Díaz Alcalá

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:43

La autopsia practicada al cadáver hallado el pasado domingo, al anochecer, en el término municipal de Alpandeire, junto a la carretera que va desde ... Ronda a Algeciras, revela que sufrió «diversos traumatismos», ha informado el subdelegado del Gobierno de Málaga, Javier Salas.

