El cadáver hallado en Alpandeire presenta diversos traumatismos y no es del municipio ni alrededores

La autopsia practicada al cadáver hallado el pasado domingo, al anochecer, en el término municipal de Alpandeire, junto a la carretera que va desde ... Ronda a Algeciras, revela que sufrió «diversos traumatismos», ha informado el subdelegado del Gobierno de Málaga, Javier Salas.

En esta línea, el representante del Ejecutivo central en la provincia - durante el acto de entrega de la recaudación de los eventos organizados en el marco de la festividad de la Guardia Civil- ha comunicado que agentes del Instituto Armado ya recaban pruebas para dilucidar el origen del fallecimiento y determinar a los culpables.

Fuentes municipales consultadas por este periódico también han aclarado que la víctima mortal no es de Alpandeire ni de los municipios de alrededor, enmarcados en la Serranía de Ronda.

El cadáver fue localizado el pasado domingo 2 de noviembre al anochecer, en la carretera A-369, en el inicio de una vereda al comienzo de la localidad malagueña. Hasta allí acudieron las Fuerzas de Seguridad y los servicios sanitarios, que solo pudieron certificar la muerte del hombre. A continuación fue también requerida la comitiva judicial, que procedió al levantamiento del cadáver para su posterior trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga.

Ni 24 horas más tarde, el Instituto Armado hallaba otro cadáver abandonado en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús, en Marbella. Según las distintas fuentes consultadas, el fallecido fue depositado por los ocupantes de una embarcación semirrígida aún con vida sobre el mediodía de este lunes. Si bien, a la llegada de los sanitarios, el hombre ya yacía sin vida.