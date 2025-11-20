Buscan a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace diez días en Marbella

La desaparición de un joven de 28 años en Marbella ha dado lugar a un dispositivo de búsqueda para tratar de localizarlo. Su nombre es ... Nicolás y su entorno lleva sin tener noticias suyas desde el pasado 10 de noviembre, cuando fue visto por última vez. Desde entonces, las redes sociales se han llenado de mensajes de conocidos y familiares para intentar averiguar cualquier pista sobre su paradero.

El joven, de origen colombiano, es muy conocido en la ciudad marbellí, donde hasta su desaparición había estado trabajando en una churrería. La preocupación por la ausencia de noticias ha llevado a su familia a viajar desde su país hasta Marbella con la esperanza de encontrarlo.

Tras denunciar su entorno, el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha difundido una alerta por si alguna persona tuviera conocimiento o alguna pista de su paradero. De acuerdo con la descripción, Nicolás mide 1.65 metros, pesa entre 60 y 65 kilos y es de complexión normal. El joven tiene el pelo corto de color castaño y tiene diversos tatuajes en ambos brazos.

La colaboración ciudadana puede ser clave en este tipo de casos. Si alguien sabe donde se encuentra o tiene alguna información que ayude a localizarlo puede contactar con la Policía Nacional llamando al 091, a Emergencias marcando el 112 o con la asociación SOS Desaparecidos en el teléfono 868.28.67.26.