Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
Su nombre es Sandra Mabel y su familia lleva desde el sábado sin tener noticias de ella
Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:04
Nuevo caso de desaparición en Málaga. Se trata de una joven de 26 años de la que su familia no sabe nada desde el pasado ... sábado, día 18 de octubre. Su nombre es Sandra Mabel y la última vez que su entorno la vio vestía un vestido largo de color rojo.
La ONGD Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía ha activado una alerta para intentar dar con el paradero de la joven. De acuerdo con la descripción difundida, la mujer mide 1,70, pesa unos 85 kilos y es de complexión corpulenta. Tiene los ojos negros y el cabello oscuro.
La colaboración ciudadana puede ser clave para resolver estos casos. Si alguien tiene conocimiento del paradero de la joven o la ve, puede ponerse en contacto con la entidad llamando al número 607.11.83.75.
De igual manera, también se puede dar aviso a la Policía Nacional en el 091, a la Policía Local en el 092 o al servicio de Emergencias de Andalucía en el 112.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión