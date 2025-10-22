Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga

Nuevo caso de desaparición en Málaga. Se trata de una joven de 26 años de la que su familia no sabe nada desde el pasado ... sábado, día 18 de octubre. Su nombre es Sandra Mabel y la última vez que su entorno la vio vestía un vestido largo de color rojo.

La ONGD Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía ha activado una alerta para intentar dar con el paradero de la joven. De acuerdo con la descripción difundida, la mujer mide 1,70, pesa unos 85 kilos y es de complexión corpulenta. Tiene los ojos negros y el cabello oscuro.

La colaboración ciudadana puede ser clave para resolver estos casos. Si alguien tiene conocimiento del paradero de la joven o la ve, puede ponerse en contacto con la entidad llamando al número 607.11.83.75.

De igual manera, también se puede dar aviso a la Policía Nacional en el 091, a la Policía Local en el 092 o al servicio de Emergencias de Andalucía en el 112.